El pasado martes y de forma sorpresiva, el concejo Banco Central acordó durante su reunión de Política Monetaria, incrementar la tasa de interés en 75 puntos base, dejándola en 1,5%, para amortiguar las presiones inflacionarias que advirtió el organismo en su último Informe de política Monetaria (IPoM).

La drástica medida generó reacciones negativas desde la oposición, luego de que personeros de La Lista del Pueblo, Apruebo Dignidad y el Partido Comunista, realizaran duras críticas contra la entidad autónoma.

De esta forma, el ex secretario general del PC, Juan Andrés Lagos, sentenció desde sus redes sociales que “el Banco Central no tiene idea de economía a escala humana. Su referente son las 7 familias ricachonas. Para la galería, hace años, inventaron la cuenta verde del BC. No duró nada. No creen en nada, salvo el lucro, las ganancias, el capital especulativo. Son una lacra”.

El banco central no tiene idea de economía a escala humana. Su referente son las 7 familias ricachonas.

Para la galería, hace años, inventaron la cuenta verde del BC.

No duró nada.

No creen en nada, salvo el lucro, las ganancias, el capital especulativo. Son una lacra. — PC_Juan Andrés Lagos (@PC_JAL) September 1, 2021

El diagnóstico fue compartido por el ex jefe del programa económico de Daniel Jadue, Ramón López, quien sentenció: “El daño que va a producir el BC es grande y lo hacen para forzar el resultado que quieren, que la economía deje de crecer y aumente desempleo para así culpar a los subsidios sociales y prevenir retiros de AFP”.

El daño que va a producir el BC es grande y lo hacen para forzar el resultado que quieren, que la economía deje de crecer y aumente desempleo para así culpar a los subsidios sociales y prevenir retiros de AFP. Increible! — ramon lopez (@ramonlopez54) August 31, 2021

En tanto, durante esta jornada, el abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se desmarcó de las críticas, valorando el rol y las acciones del organismo financiero: “el Banco Central es autónomo, serio y actúa con responsabilidad”.

“Nuestro desafío es que en el próximo gobierno logremos que todos sean parte del desarrollo, con crecimiento equitativo, innovación, trabajos dignos y mejores salarios. Tenemos propuestas y equipo para hacerlo realidad”, afirmó.