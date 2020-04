La pandemia del nuevo coronavirus tomó por sorpresa al mundo, cada país ha adoptado las medidas que ha considerado oportunas, pero no todas han sido igual de exitosas. Aquellos que han tenido mejores resultados han sido lo que optaron por el uso de tecnología y manejo de datos en combinación con otras estrategias.

Para conocer cómo estos elementos pueden determinar el éxito o no de las medidas contra la pandemia, Sebastián Aguirre conversó con el físico chileno César Hidalgo, experto en datos y académico de la Universidad de Toulouse y Harvard, quien habló en un contacto desde Boston sobre la experiencia internacional y la de nuestro país en esta materia.

Hidalgo enumeró tres factores clave en las estrategias para luchar contra la pandemia. En primer lugar, el aislamiento o cuarentenas, elemento necesario para evitar los contagios. El segundo factor, son las pruebas que deben realizarse en grandes cantidades. Y, en tercer lugar, después de obtener los resultados, se requiere un esfuerzo en la trazabilidad, que significa seguir a las personas que dieron positivo y a aquellos con los que tuvo contacto para hacer las cuarentenas selectivas.

En esta estrategia de tres factores la tecnología juega un papel fundamental y la experiencia internacional lo comprueba. “De esas tres aristas, dos son muy tecnológicas, los test y el seguimiento de contacto. Han tenido buenos resultados, por ejemplo, en Corea (del Sur), utilizando un gran número test y empezando a testear de manera muy temprana. Y, por otro lado, aplicando tecnología para ir identificando los contactos (de los contagiados), e incluso ayudando a hacer que las cuarentenas se respeten, con un monitoreo más digital y menos presencial“, dijo.

En cuanto al caso chileno, el experto destacó que en las primeras semanas de abril se han desarrollado muchas herramientas tecnológicas que ayudan a generar este tipo de seguimiento de forma distribuida y preservando la privacidad. “Es muy importante porque hay personas que creen que esto es una batalla entre el autoritarismo y la privacidad, pero la verdad es que hay tecnología que permite hacerlo de manera distribuida”, dijo y agregó que se está haciendo en Estados Unidos, Asia y Europa.

Asimismo, cree que el desarrollo de esta tecnología “es un espacio donde Chile también puede entrar“.

Para que esto se pueda aplicar en nuestro país, Hidalgo considera que es posible si se favorece la cooperación entre los sectores público y privado, así como también expertos en diversas áreas. “Por ejemplo, la tecnología de Singapur es open source (código abierto), disponible online. Lo mismo hay una tecnología de MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts), que también hace algo similar. También hemos visto una tecnología de Apple y Google”.

El experto en manejo de datos señaló que para que una tecnología de rastreo sea efectiva es necesario que sea exhaustiva, pero también que sea accesible y llegue al mayor número de personas. Además, en el caso del coronavirus, es importante que hayan suficientes test y que se estén aplicando lo suficientemente rápido para poder seguir el rastro de los contactos de los contagiados.

En cuanto a la privacidad, señaló que la tecnología adecuada opera con algoritmos que identifican los contactos, pero no vulnera la privacidad, ya que cambia constantemente y lo que en realidad permite es identificar redes de contagio. “No hay una centralización de datos, esto no se trata de pasarle los datos de telefonía ni de redes sociales al gobierno. Esto se trata de generar paradigmas de computación descentralizados que permitan resolver problema públicos, sin la necesidad de tener una centralización autoritaria”, enfatizó.