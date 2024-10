Subsecretario de Educación Superior aclara proyecto de fin al CAE: “No es un crédito porque no quedas con una deuda”

En conversación con CNN Chile Radio, Víctor Orellana también respondió al emplazamiento de Magdalena Piñera por el proyecto de fin al CAE de su padre. “Tenía aspectos positivos, pero no logró concitar apoyo”, dijo.

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, despejó dudas respecto al proyecto que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), aclarando que “no es un crédito porque no quedas con una deuda”.

La propuesta del gobierno tiene tres fines principales: Condonar parte de las deudas con base en criterios de justicia y mérito, reorganizar la deuda en términos razonables y terminar con el CAE, reemplazándolo por el instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES).

¿Qué dijo el subsecretario Orellana?

En conversación con CNN Chile Radio, Orellana partió señalando que la respuesta al proyecto “ha sido satisfactoria hasta el minuto y por supuesto las reacciones van a seguir, dado que el proyecto se va a estudiar en detalle y enhorabuena que así sea. Distintos sectores van a plantear sus visiones y nos parece que tenemos que llegar a un acuerdo y estar preparados para escuchar los argumentos de las distintas partes”.

En esta línea, sobre el proyecto sostuvo que, en el mundo, los sistemas de crédito individual para la educación superior están en retirada o en modificación, puesto que se requiere un financiamiento permanente y previsible por parte de las instituciones, que también se adapte a la trayectoria de las personas. “Es por eso que técnicamente lo que nosotros hemos propuesto es un fondo revolvente, que es el FES”.

“En estricto rigor no es un crédito, pero es un mecanismo —y esperamos así demostrarlo en los siguientes días, ya que prontamente se va a publicar el informe financiero de este proyecto— mucho más eficiente que lo que sería un crédito, tanto para la vida particular de cada uno y para su trayectoria, como para el sistema en su conjunto”, complementó el subsecretario sobre este punto que ha causado especial controversia.

Al hacer la comparación con la propuesta del gobierno anterior que iba en esta línea, nuevamente destacó el hecho de que “lo más importante es que nuestro instrumento es un fondo revolvente, es decir, que en estricto rigor no es un crédito porque tú no quedas con una deuda y eso es muy relevante, porque no quedas con una deuda, con un pasivo, sino que se va adaptando tu participación en virtud de tu trayectoria laboral”.

Respuesta a dichos de Magdalena Piñera

La autoridad también se refirió a los dichos de la hija mayor del fallecido expresidente Sebastián Piñera, Magdalena Piñera, quien instó al gobierno del presidente Gabriel Boric a tener “más visión de Estado” y a valorar el “trabajo bien hecho para beneficio de todos”, recordando la propuesta de su padre. “En este caso, por ejemplo, nos hubiéramos ahorrado 12 años”, acusó en una publicación en X (ex Twitter).

Consultado sobre si se perdió tiempo, el subsecretario sostuvo que “si hubiese habido disposición política en ese momento (durante el gobierno de Sebastián Piñera), por ejemplo, de abordar una solución más contundente, como creemos lo estamos haciendo nosotros ahora, pensando en los actuales deudores y no solo de acá para adelante, sino a los actuales deudores, se podría haber avanzado más”.

“Fue una iniciativa que, si bien tenía algunos elementos positivos, no logró concitar el respaldo suficiente, ni de la oposición de entonces ni dentro del propio conglomerado de gobierno en esa época. (…) Yo creo que como país debemos reaccionar ante situaciones para evitar que se produzcan desenlaces negativos, pero la buena noticia es que todavía estamos a tiempo y esperamos ahora resolverlo y si hay elementos de ese u otro proyecto que tengamos que considerar sin duda estamos abiertos a discutirlo en el parlamento”, cerró.

