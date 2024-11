Subsecretaria Leitao y crisis de seguridad: “No habrá una patrulla policial en cada consultorio porque no tenemos esa capacidad”

En entrevista con CNN Chile, la nueva autoridad de gobierno apuntó al fortalecimiento de la inteligencia policial y a la aplicación de planes que puedan ser efectivos y eficientes.

La nueva subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, se refirió a la crisis de seguridad que afecta al país, afirmando que “no va a haber una patrulla policial en cada centro de salud porque no tenemos esa capacidad”. Esto, en relación con los ataques que han sufrido consultorios y recintos médicos por parte del crimen organizado.

En entrevista con CNN Chile Radio, la autoridad indicó que “todos aquellos lugares de alta afluencia de público o que tienen, de alguna manera, cosas sensibles para la ciudadanía, en este caso los temas de salud, deben ser consideradas en algún plan de seguridad”.

Sin embargo, fue enfática en señalar que no se puede proponer a la ciudadanía soluciones imposibles, es decir, “uno no puede proponer soluciones imposibles, no va a haber una patrulla policial en cada centro de salud porque no tenemos esa capacidad”.

¿Qué hacer entonces para el control de la seguridad? Leitao aseveró a que hay que hacer un plan “efectivo” y “eficiente, definir cuáles son las zonas donde eso (delitos) podría ocurrir, cuáles son aquellos lugares donde hay mayor cantidad de delitos”.

También apuntó a ir al fondo del asunto y a generar acciones de mayor inteligencia policial en torno a situaciones complejas.

“En vez de tener una patrulla en cada lugar, quizás lo que tenemos que hacer es saber qué es lo que está ocurriendo en ese entorno e ir a atacar aquel fenómeno que está sucediendo, para tener que evitar poner una patrulla permanente (…) O generar acciones, como botones de pánico”, explicó.

Respecto a peticiones que hizo, en su período de alcaldesa, sobre presencia militar en las calles para el resguardo de la ciudadanía, afirmó que en ese tiempo el gobierno les planteó que “quería apostar por el proyecto de infraestructura crítica, que permitía hace todas esas cosas que nosotros estábamos pidiendo, sin decretar estado de excepción”.

“Ahora en la Subsecretaría mi tarea principal va a ser colaborar con la Subsecretaría del Interior y con el Ministerio del Interior para apoyar y ayudar” en dicho proyecto y otros enfocados en el mismo tema.

Por otro lado, en relación con las críticas de algunos diputados sobre que el cambio en la Subsecretaría de Prevención del delito no modifica la crisis de seguridad, Leitao afirmó: “Tengo la mejor voluntad para trabajar con los parlamentarios, yo creo que lo que más necesitamos es trabajo de colaboración, sacar adelante la agenda de seguridad”.

Luego, subrayó en que está “muy disponible a escuchar, voy a juntarme con todos los parlamentarios que sea necesario, no solo con lo de la Comisión de Seguridad”.

“La relación con los parlamentarios hay que fortalecerla siempre”, concluyó.