En la jornada de este jueves, el Gobierno anunció que se aplicará una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, que empezará el próximo miércoles 11 de agosto para las personas que se hayan vacunado con Sinovac.

La Dra. Stephania Passalacqua, infectóloga y miembro del Consejo Asesor Vacuna COVID-19, conversó con CNN Chile respecto a la medida tomada por el gobierno. La profesional señaló que esta decisión es algo muy común respecto a las vacunas. “La estrategia de una dosis de refuerzo es muy común en las vacunas. Uno sabe que la inmunidad natural va disminuyendo al igual que los anticuerpos, y por eso existe un riesgo que uno se pueda contagiar ya estando vacunado”, aseguró.

Respecto a la determinación de que esta dosis de refuerzo sea con AstraZeneca o Pfizer, la infectóloga afirmó que esto se debe a que “tenemos que utilizar las vacunas que estén más disponibles en el país, de las cuales tengamos mayores dosis. Es por esto por lo que se estaba pensando en utilizar AstraZeneca o Pfizer, ya que son las que más tenemos en disponibilidad. Hay que recordar que cuando empezamos con las vacunas, todavía faltaba información para que avanzara más la investigación, pero con el tiempo se han despejado las dudas”.

La medida afectará a las personas desde los 16 años, y la razón de porque no se puede aplicar en niños más jóvenes, es debido a la falta de estudios. “Necesitamos información de los estudios científicos para poder vacunar a los niños, y esa información todavía no está disponible. En casos de aplicarla en niños de 12 años todavía existen estudios en cursos que hay que esperar. Lo importante es necesario saber cuantas dosis necesitarán los niños, ya que puede que cambie respecto a los demás. A menos que la situación cambie radicalmente y se vean muy afectados, entonces habría que cambiar la prioridad”.

Este cambio del esquema de vacunación, se debe a a llegada de la variante Delta a nuestro país, donde hasta la fecha se han confirmado 69 casos. “La variante Delta ha sido una de las protagonistas en esta conversación, ya que se ha adelantado en muchos países, incluido el nuestro. Ha mostrado ser más contagiosa pero no más grave. Si yo estoy vacunado, pero me contagio de esta variante eso podría ser un riesgo. En cambio, si yo recibo una dosis de refuerzo si me expongo a Delta tendría un menor riesgo de enfermarme”, dijo.

“Esta variante fue la que cambió la dinámica del esquema de vacunación que teníamos. Lo primero era terminarla en la población objetivo antes de empezar con esta, y estábamos muy cerca de lograrlo. Y estas terceras dosis se han acelerado pensando en que la variante Delta llegará al país en mayor cantidad, y que también se está reactivando cada vez más comercio y eso aumenta la exposición de las personas”, agregó.

Por último, la infectóloga anticipó que “posiblemente todos necesitaremos una dosis de refuerzo. Es cierto que Sinovac, a nivel de números, es la que ha demostrado tener una menor efectividad si las comparamos con Pfizer. Pero entendiendo que funciona como la influenza, más temprano que tarde todos los vacunados van a recibir la dosis de refuerzo”.