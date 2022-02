Tras la confirmación por parte del ministro de Salud, Enrique Paris, acerca de la detección de los primeros casos en Chile de la subvariante “sigilosa” de COVID-19, “Ómicron 2“, que presenta dificultades al momento de ser detectada por pruebas PCR, las interrogantes han derivado en cómo enfrentarán este fenómeno los servicios de salud y, especialmente, los de urgencia.

CNN Chile conversó con el médico y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), Allan Mix, a raíz de los cinco casos secuenciados con la nueva cepa, así como la evolución de los contagios en el país, para conocer la visión de la comunidad de medicina de urgencias.

“Es importante que la población vaya tomando conocimiento de los que está pasando epidemiológicamente (…) todos entendemos que una nueva variante implica preocuparnos un poco más, porque pueden venir cambios, ya sean olas, o no necesariamente un aumento de casos, pero un comportamiento nuevo“, destacó Mix.

No obstante, señaló que “no hay que perder el foco de realidad, hoy lo que estamos viviendo es por la variante Ómicron original, no Ómicron 2″, subrayando que “hay una saturación de las consultas, con un aumento sostenido de pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos, que ha sido mantenido en las últimas semanas, con una positividad del 27%“.

En ese contexto, indicó, “las unidades de urgencia tienen que hacerse cargo de pacientes en espera de camas UCI, pero también de la inmensa mayoría que está consultando activamente”.

Consultado por la importancia actual de la vacunación, el médico ejemplificó que “esa cama para un accidente de tránsito puede no estar disponible por un paciente con COVID-19“, añadiendo que “nos centramos solo en el COVID-19, pero hay que entender que cuando el sistema sanitario está altamente demandado, la disponibilidad de camas se hace escasa para todas las enfermedades“.

“Como ciudadano debo vacunarme, usar bien mi mascarilla y mantener los aislamientos que me sean instruidos, es la única forma de poder pasar a esta pandemia”, manifestó Mix.

Finalmente, consultado sobre aquellas personas que no se han vacunado, el vicepresidente de Sochimi declaró que “desde la comunidad de medicina de urgencias vemos que, de los pacientes graves, la mayoría tiene vacunación incompleta o no tienen vacuna. No es una noticia, es un impacto clínico real“.