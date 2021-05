El doctor Luis Enberg, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia (Sochimu), se refirió a la implementación de un “Pase de Movilidad” para quienes hayan completado las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19.

“El pase de movilidad puede provocar una falsa sensación de seguridad y confundir a la población. Es una señal que confunde, porque se tiene que dar fundamentada y si no tengo una campaña de riesgo fuerte previa a esto, la gente puede malentender esta situación”, dijo en conversación con CNN Chile.

Asimismo, indicó que “nos parece que no es el momento”, ya que según expresó, “la enfermedad va en ascenso”.

“Aumenta la cantidad de casos y la positividad de las PCR es preocupante. A diferencia de la primera ola, en este momento tenemos una gran cantidad de pacientes con patología no COVID-19 que está consultando y requiriendo camas UCI. Entonces, cualquier aumento en los pacientes COVID va a causar que se llegue al límite de la UCI. Lo que afecta a la urgencia, porque cuando no hay camas UCI, los pacientes graves se quedan en la urgencia y pueden incluso recibir su tratamiento completo ahí, que no es lo ideal”, explicó.

En esa línea, hizo un llamado a aumentar la fiscalización y a revisar las medidas sanitarias actuales, para “crear un plan que promueve el uso del pase de movilidad”.

De acuerdo a sus palabras, eso impediría el aumento de casos y el colapso del sistema de salud. “Esto puede ser una catástrofe si no se hace de la forma adecuada”, advirtió.