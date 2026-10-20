Sistema frontal: Alcalde de San José de Maipo detalla zonas más expuestas por posibles remociones

Este martes llegó un nuevo sistema frontal a distintas regiones del país. El fenómeno incluye precipitaciones, vientos e incluso la posibilidad de tormentas eléctricas y granizo.

Debido a ello, las autoridades informaron la suspensión de clases en colegios de algunas regiones para esta jornada, además de la declaración de alerta roja en 10 comunas de la Región Metropolitana por el riesgo de aluviones y derrumbes.

En CNN Chile Radio, el alcalde de San José de Maipo, Roberto Pérez Catalán, detalló que en la comuna hay cortes de caminos en ciertas localidades y que hasta ahora se han registrado remociones y avalanchas de nieve en rutas cortadas, por lo que no ha habido afectación a las comunidades.

Respecto a los sectores más expuestos por eventuales remociones en masa, detalló que se trata de Melocotón, villa El Cerro, Romeral, El Ingenio, San Gabriel, San Alfonso, San José de Maipo, Guayacán.

“Tenemos todas las localidades a orillas de cerro, entonces para nosotros cualquiera de estas puede verse afectada si la isoterma es muy alta y puede arrastrar sedimentos y nos llegue una remoción”, advirtió la autoridad.

Si bien señaló que durante los últimos meses se han estado realizando trabajos preventivos para evitar inundaciones, por ejemplo, “la comuna completa estamos en zona de riesgo y nos podría pasar en cualquier localidad”.

A ello se suma que “tenemos gente viviendo cerca de los ríos, cerca de los esteros; entonces, por lo mismo, tenemos un gran trabajo desde la Dirección de Emergencia y Operaciones y de la Unidad de Gestión del río Maipo, que están en permanente monitoreo junto con redes comunitarias”.

El jefe comunal reiteró el llamado a la comunidad al autocuidado y a no salir de sus casas si no es necesario.

También recalcó la importancia de “anticiparse, prevenirse” con la limpieza de canaletas y “buscar la forma de que el agua, si se junta, vaya escurriendo”.