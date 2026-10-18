Senapred activa Alerta Roja en 10 comunas de la RM ante riesgo de aluviones y derrumbes

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este domingo 18 de octubre Alerta Roja por remociones en masa para 10 comunas de la Región Metropolitana, debido a las condiciones meteorológicas previstas y al riesgo de que se produzcan aluviones y derrumbes.

La medida comprende a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, y permanecerá vigente hasta que las condiciones permitan modificar el nivel de alerta.

Entre los antecedentes considerados se encuentra el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que anticipa para el martes 20 de octubre precipitaciones moderadas a fuertes concentradas en un período breve en sectores de la cordillera de la costa, los valles y la precordillera de la región.

A este escenario se suman avisos por probables tormentas eléctricas, las que podrían estar acompañadas por granizos y fuertes rachas de viento de carácter local.

Por su parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) estableció que existe una alta posibilidad de aluviones y derrumbes en la precordillera. El riesgo fue calificado como moderado para la cordillera de la costa y el valle longitudinal, mientras que en la cordillera se considera bajo.