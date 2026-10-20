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Sistema frontal: Colegios de cinco regiones tendrán clases suspendidas este 20 de octubre por lluvias

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Sistema frontal: Colegios de cinco regiones tendrán clases suspendidas este 20 de octubre por lluvias/Agencia Uno

Colegios de varias comunas no tendrán clases este martes 20 de octubre debido a la llegada de un nuevo sistema frontal.

Según informó el Ministerio de Educación (Mineduc), la medida rige para educación parvularia, básica y media.

Se trata de un colegio en la Región de Antofagasta; 10 comunas de la Región de Coquimbo; 16 en Valparaíso; 10 de la Región Metropolitana y 12 de la Región de O’Higgins son las que tendrán clases suspendidas para esta jornada.

Para este martes 20 se encuentra vigente una alerta de la Dirección Meteorológica de Chile (MDC) por “precipitaciones moderadas a fuertes en corto período de tiempo” entre las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

También hay otra alerta por tormentas eléctricas en zonas de las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Lluvia: Suspensión de clases en cuatro regiones

En la Región de Antofagasta, se suspendieron las clases en:

  • Taltal

En la Región de Coquimbo no habrá clases en las siguientes comunas:

  • Salamanca
  • Illapel
  • Combarbalá
  • Canela
  • Los Vilos
  • Punitaqui
  • Monte Patria
  • Río Hurtado
  • Paihuano
  • Vicuña

En la Región de Valparaíso se suspendieron las clases en:

  • Los Andes
  • Calle Larga
  • Rinconada
  • San Esteban
  • Catemu
  • Putaendo
  • Santa María
  • Cabildo
  • Petorca
  • La Ligua
  • Quillota
  • La Calera
  • Quilpué
  • Villa Alemana
  • Limache
  • Olmué

Mientras que en la Región Metropolitana no habrá clases en:

  • San José de Maipo
  • Puente Alto
  • Pirque
  • La Florida
  • Peñalolén
  • La Reina
  • Las Condes
  • Lo Barnechea
  • Vitacura
  • Colina

En la Región de O’Higgins se suspendieron las clases en las comunas de:

  • Mostazal
  • Codegua
  • Machalí
  • Rancagua
  • Requínoa
  • Rengo
  • Malloa
  • San Vicente
  • San Fernando
  • Chimbarongo
  • Pichidegua
  • Coltauco

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