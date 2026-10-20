Sistema frontal: Colegios de cinco regiones tendrán clases suspendidas este 20 de octubre por lluvias

Colegios de varias comunas no tendrán clases este martes 20 de octubre debido a la llegada de un nuevo sistema frontal.

Según informó el Ministerio de Educación (Mineduc), la medida rige para educación parvularia, básica y media.

Se trata de un colegio en la Región de Antofagasta; 10 comunas de la Región de Coquimbo; 16 en Valparaíso; 10 de la Región Metropolitana y 12 de la Región de O’Higgins son las que tendrán clases suspendidas para esta jornada.

Para este martes 20 se encuentra vigente una alerta de la Dirección Meteorológica de Chile (MDC) por “precipitaciones moderadas a fuertes en corto período de tiempo” entre las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

También hay otra alerta por tormentas eléctricas en zonas de las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Lluvia: Suspensión de clases en cuatro regiones

En la Región de Antofagasta, se suspendieron las clases en:

Taltal

Anunciamos la suspensión de clases en la comuna de Taltal para la jornada del martes 20 de octubre. La medida aplica para establecimientos de educación parvularia, básica y media. #JuntosChileSeCuida https://t.co/27IPtPx5M5 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 20, 2026

En la Región de Coquimbo no habrá clases en las siguientes comunas:

Salamanca

Illapel

Combarbalá

Canela

Los Vilos

Punitaqui

Monte Patria

Río Hurtado

Paihuano

Vicuña

En la Región de Valparaíso se suspendieron las clases en:

Los Andes

Calle Larga

Rinconada

San Esteban

Catemu

Putaendo

Santa María

Cabildo

Petorca

La Ligua

Quillota

La Calera

Quilpué

Villa Alemana

Limache

Olmué

Ante el sistema frontal que afectará a la Región de Valparaíso, se suspenden las clases este martes 20 de octubre en las comunas de Los Andes, Calle Larga, Rinconada, San Esteban, Catemu, Putaendo, Santa María, Cabildo, Petorca, La Ligua, Quillota, La Calera, Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué. La medida busca resguardar la seguridad de todas las comunidades educativas. Mantente informado y atento a las actualizaciones a través de los canales oficiales. #JuntosChileSeCuida — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 19, 2026

Mientras que en la Región Metropolitana no habrá clases en:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

En la Región de O’Higgins se suspendieron las clases en las comunas de: