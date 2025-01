Senadora republicana Carmen Gloria Aravena: “Ha habido una caricaturización de que Republicanos no llega a acuerdos”

En conversación con CNN Chile Radio, la parlamentaria se refirió al rechazo de su partido a la reforma previsional y a los eventuales costos políticos de ello.

La senadora Carmen Gloria Aravena, del Partido Republicano, se refirió al rechazo de su colectividad a la reforma previsional y a los eventuales costos políticos de ello. “Ha habido una caricaturización de que Republicanos no llega a acuerdos”, dijo.

¿Qué dijo la senadora Aravena?

En conversación con CNN Chile Radio, la parlamentaria partió refiriéndose al rechazo de Republicanos a la reforma. “Cuando se hace esta discusión y conversación con el gobierno, que es muy legítima y necesaria, no participa el Partido Republicano, y no porque no quisiera, sino porque no fue invitado a la mesa”.

“Fuimos a todas las conversaciones con los economistas de nuestro sector durante meses de trabajo con Chile Vamos (…), pero de repente se acaban las conversaciones, no fuimos más invitados y entonces esto crea un conflicto con Republicanos, con Social Cristiano y hoy con Libertarios, que dice relación también con la forma en que se hicieron las cosas”, agregó.

Aravena afirmó que “hoy día es reparto y puede ser que el 80% de la ciudadanía no tenga problema con eso, pero no es lo que efectivamente nosotros habíamos comprometido con el país. Entonces, si bien ahora nosotros estamos aumentando la cotización, que me parece muy bien, estamos efectivamente también haciendo un préstamo, todos los cotizantes de Chile”.

“Hoy vemos que nadie puede asegurar que efectivamente las personas puedan recibir en 20 años más cuando jubilen sus platas de vuelta. (…) Es de alguna manera una reforma solidaria que debió ser mayor discutida. Lo que más me complica es que los fondos ahora serán de alguna manera obligados desde el Estado, dependiendo la edad, cuestión que hoy hay libertad para poder definirlo y, por otro lado, esta licitación de un 20% de las carteras de clientes”.

Sobre los eventuales costos políticos y cómo la ciudadanía percibe el rechazo del partido a la reforma, afirmó que: “será consecuencia absoluta de lo que ha planteado el republicano siempre, que efectivamente en relación con el tema de pensiones, la solución va por aumentar la cotización y la edad de jubilación, que es algo que tampoco se discutió (…). No puede ser que seamos un país con una esperanza de vida cercana a los países muy desarrollados y estemos con una jubilación a los 60 años en mujeres”.

“La lectura de la ciudadanía que está cercana al republicano, al menos la percepción que tengo, es que es consecuencia de lo que nosotros siempre dijimos. O sea, no siento que haya un costo porque efectivamente ha habido una caricaturización de que Republicanos no llega a acuerdos, pero, al menos la experiencia que yo tengo es muy distinta y creo que Republicanos debe existir también en la derecha para poder marcar un pensamiento que es muy distinto quizás hoy día a lo que tiene Chile Vamos”.

