El senador Manuel José Ossandón (RN) conversó con CNN Chile respecto al debate en torno al uso proporcional de armas por parte de Carabineros y afirmó haber visto “sectores que creen que dispararle a un delincuente es violar los derechos humanos del delincuente y creo que la arma tiene que ser usada para proteger a las víctimas”. En ese contexto, planteó que “la proporcionalidad de la fuerza está hecha para los civiles. No puede haber una proporcionalidad exacta entre un policía y un delincuente porque el delincuente no tiene permiso para portar armas, permiso que si tiene el policía y además tiene que usarla en superioridad para poder controlar a la otra persona (…) acá en Chile se están confundiendo los derechos humanos de las víctimas con los de los delincuentes y aquí no se violan los derechos humanos”.