Luego de la aprobación del proyecto del cuarto retiro de fondos previsionales en la Cámara de Diputadas y Diputados, ahora la discusión pasará al Senado, donde todavía se desconoce si estarán los votos para transformarlo en ley.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, quien todavía no sabe como votará.

“En esta discusión tenemos que ser capaces de analizar la estrategia económica y lo que dice la gente. A mí me gustaría que existiera un cuarto retiro que permitiera sacar a los que realmente necesitan y no que sea masivo. Estoy estudiando el proyecto, pero se habla mucho de populismo cuando uno escucha la gente. La opinión de la gente es importante. Tengo claro, y Sichel tiene la razón, que si hubiera un cuarto retiro con un nuevo sistema o un acuerdo sería maravilloso, pero no han sido capaces de ponerse de acuerdo”, aseguró.

El senador, fue claro en culpar a las AFP de que hayan tenido que llegar a esta situación. “Los señores de la AFP , que están callados, ellos son los grandes responsables, mataron la gallina de los huevos de oro. Porque sabían que con un 10% la gente iba a tener pensiones miserables. Hablaban que habían hecho grandes aciertos económicos, que es cierto, pero sabían que el rol social no se cumplía”, afirmó.

También sostuvo que es vital que el candidato de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, confiese si retiro su 10% o no, para el futuro de esta votación. “Tiene que decir públicamente si sacó o no el 10%. Y si lo hizo, que dé sus argumentos. Todas las personas tienen derecho a sacarlo. Pero si yo soy ministro de un gobierno, que mi jefe tiene una bandera de lucha, no puedo sacar la plata, porque eso es una incoherencia”, aclaró.

Elección Presidencial

El senador anticipó como se darán las elecciones presidenciales de noviembre, donde, según él, todavía no hay un triunfador claro. “Yo creo que esta elección está absolutamente abierta. En Chile debe haber un 50, 60% que no tiene candidato. Por eso es muy importante los debates, las acciones y las posiciones que uno tiene. Uno puede pensar distinto, pero tiene que ser coherente con lo que piensa”, señaló.

A su vez, le envió un mensaje al candidato de su sector, para que no se aleje de los partidos políticos.

“Debe dejar ayudarse, está cometiendo un error de pegarle a los políticos. Nadie gana si no tiene ayuda de los políticos. Porque es fácil echarle la culpa de todos a los políticos, pero la crisis social es culpa de todos. Yo creo que tiene toda la capacidad para ser el presidente que puede liderar este país en la próxima elección, pero tiene que hacerlo con todos, tiene que convocar“, aconsejó.

Por último, agregó que ser independiente no es necesariamente algo positivo. “La constituyente nos enseñó que ser independiente no es garantía. Pregúntenle al señor Rojas que salió mintiendo. Por lo tanto, puede ser un atributo, pero eso no le da la solución”, concluyó.