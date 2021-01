El senador de Revolución Democrática, Juan Carlos Latorre, se refirió a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, quien hizo un llamado a aprobar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11) en el Senado afirmando que se trata de “uno de los legados más importante de la presidenta Bachelet”.

Sobre esto, y en conversación con CNN Chile, el parlamentario dijo que “yo ya lo he dicho, voy a votar en contra ciertamente de este tratado. Creo que es un tratado que profundiza el modelo neoliberal. Yo no sé si ese es el legado de la ex presidenta Bachelet. De hecho, cuando se votó en la Cámara de Diputados muchísima gente de oposición, diputados y diputadas de las distintas bancadas de oposición votaron en contra, como el Partido Socialista, el PPD, incluso algunos parlamentarios de la DC, todo el Frente Amplio, todo el Partido Comunista también”.

“Gente que participó de gobierno de la Nueva Mayoría votó en contra y eso fue antes del estallido social. Creo que ad portas del proceso constituyente que estamos viviendo, donde justamente una de las cosas que se va a discutir es cómo pueden cambiar las reglas del juego para transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo con más justicia social, con sostenibilidad ecológica, de superar el neoliberalismo, me parece que este tratado puede condicionar, puede poner obstáculos al proceso constituyente y, por lo mismo, yo voy a votar en contra”, agregó.

Al ser consultado por los otros países que están suscritos al tratado y que han manejado las consecuencias de éste en sus economías, como Nueva Zelandia, Latorre afirmó que “yo creo que tenemos muchas brechas con esos países a los que nos gusta mirar sus modelos. Creo que Chile tiene que subir muchos estándares en materia laboral, en materia ambiental, en materia tributaria, todo lo que implique justicia social, sostenibilidad ecológica y un modelo de profundización democrática”.

“En ese sentido, este tratado lo que hace es proteger los intereses de los inversionistas extranjeros con unos mecanismos internacionales de arbitraje o de resolución de controversias entre los inversionistas y los estados. Y cuando uno cambia las reglas del juego, o cuando un estado soberana y democráticamente decide cambiar las reglas del juego que puede afectar las expectativas de ganancias de esos inversionistas privados, esos inversionistas pueden demandar a los estados, en este caso al estado de Chile, y sabemos que muchas veces hay asimetrías y que estos mecanismos internacionales de resolución de controversias muchas veces terminan fallando a favor de los intereses de las multinacionales y no del estado en su persecución del bien común. Incluso en la Unión Europea se están estudiando cambios a ese sistema de arbitraje internacional”, indicó.

A su vez, el parlamentario dijo que “una de las críticas que muchos de nosotros desde el Frente Amplio hemos hecho a los gobiernos de la Concertación es justamente esta fe absoluta o ciega en la firma de tratados de libre comercio sin evaluar sus impactos económicos, sociales, ambientales, en derechos humanos o pueblos originarios”.

“Hay una retórica o especie de fe ciega en que estos tratados traen por sí mismo progreso, prosperidad y oportunidades, y la verdad es que lo que ocurrió desde el 18 de octubre en adelante en nuestro país con el estallido social, lo que está ocurriendo con la pandemia, la crisis económica y social derivada de la pandemia, e insisto el proceso constituyente en marcha justamente hacen revisar este tipo de políticas. Una de las cosas que muchos países que pueden empezar a hacer con esta globalización neoliberal es justamente revisar estos tratados. No digo cerrarlos todos, eso tiene impactos. Pero sí evaluarlos”, manifestó.

En la misma línea, Latorre dijo que “Chile ya está tremendamente integrado, es uno de los países que tiene más tratados de libre comercio en el mundo. El tema es que en este momento, ad portas de un proceso constituyente, mi opinión que creo que es muy compartida por varias voces de la sociedad civil también y en la oposición, muchos dirigentes políticos que formaron parte de lo gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría creo que tienen una visión más crítica de este tipo de tratados. Este momento no es bueno para un proceso constituyente”.