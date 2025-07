“No he hecho nada divertido”: Millonaria desata críticas tras romper en llanto al quejarse de sus lujosas vacaciones

Molly-Mae Hague, estrella de Love Island y empresaria británica, rompió en llanto en un video tras recibir duras críticas por quejarse de su rutina estival, a pesar de haber viajado a lugares como Dubai, Budapest y Disneyland.

Una nueva controversia sacude al mundo de los influencers británicos. Esta vez, la protagonista es Molly-Mae Hague, ex participante del reality Love Island y actual figura de redes sociales con millones de seguidores.

En un reciente video subido a su canal de YouTube, Hague se mostró emocionalmente afectada y aseguró sentirse “fuera de lugar” por las constantes críticas que ha recibido.

¿El motivo? En uno de sus vlogs previos, Molly-Mae, de 26 años y con una fortuna estimada en millones de libras, aseguró que “no ha hecho nada divertido en todo el verano”, pese a haber viajado a destinos como Dubai, Budapest, Disneyland París y haber disfrutado de unas vacaciones en una casa rodante valorizada en £86.000.

“No me importa que digan que estoy desconectada de la realidad. No voy a dejar de hablar de lo que me pasa”, afirmó en medio de lágrimas mientras grababa desde su auto junto a su hija Bambi.

Sin embargo, sus palabras solo alimentaron la ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios la acusaron de “siempre estar quejándose” y de “vivir en una burbuja de privilegio”.

La controversia escaló cuando su hermana, Zoe Hague, también fue blanco de críticas tras decir que abandonó Bali a las 48 horas por no cumplir sus expectativas.

A pesar de hospedarse en un hotel cinco estrellas, la influencer de fitness dijo sentirse decepcionada porque “la realidad de Bali no es como se ve en Instagram”.

En su video, Molly-Mae también compartió las dificultades de la maternidad y dio explicaciones sobre su relación con Tommy Fury, con quien tiene una hija. “Solo grabo cuando él no está. No es que no esté presente, simplemente no me siento lista para volver a mostrar esa parte de mi vida como antes”, explicó.

El momento más criticado fue cuando, ignorando sus numerosos viajes este año, insistió: “Voy a terminar el verano sin haber hecho nada divertido ni social”. Esto generó una avalancha de comentarios en TikTok y X (ex Twitter): “Puede gastarse £6.000 en Dior para ir a Wimbledon y aún así se queja de no tener tiempo para ella”, fue una de las respuestas más replicadas.

