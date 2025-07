Encuentran cadáver al interior de un automóvil abandonado en Recoleta

Según la información preliminar, se trataría de un hombre de 25 años y nacionalidad colombiana, quien se encontraba de forma irregular en el país.

La madrugada de este lunes, un cadáver baleado fue hallado al interior de un vehículo en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana.

Lo que se sabe del cuerpo encontrado en Recoleta

El hallazgo del cuerpo quedó al descubierto cerca de las 1:00 horas en el pasaje Héroe Juan Salas Rojas con la caletera de Vespucio Norte.

De acuerdo con la información preliminar, se trataría de un hombre de 25 años y nacionalidad colombiana, quien se encontraba de forma irregular en el país y presentaba una serie de impactos balísticos.

No se descarta que el hecho haya ocurrido en otro lugar, ya que vecinos dijeron no haber escuchado disparos y en la zona no se hallaron casquillos de bala, por lo que una de las hipótesis es que el auto habría sido abandonado allí con el ciudadano extranjero ya sin vida.

La fiscal Marcela Adasme, del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), sostuvo que “tenemos información todavía muy preliminar, ya que no tenemos testigos de los hechos y existe la posibilidad de que estos hechos no hayan ocurrido en el lugar”.

“El vehículo tiene algunos impactos balísticos en la zona posterior y también en la zona del piloto y eso, además de las cámaras de seguridad, nos van a permitir poder determinar la dinámica de los hechos”, agregó.