En una nueva edición de CNN Prime, el senador del PS, José Miguel Insulza, se refirió a los dichos del ministro Jackson quien dijo que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no sólo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió”, lo que generó críticas transversales. En esa línea, el parlamentario señaló que “los dichos del ministro Jackson me generaron una gran molestia. (…) No estamos dispuestos a aceptar más insultos”.