“El obispado quería hacer creer a la jueza que no vivimos abuso sexual. Ella reconoció que nosotros fuimos violados“, dijo el ex seminarista Mario Pulgar en conversación con CNN Chile, abordando el juicio por abusos sexuales contra el presbítero Humberto Enríquez y el obispo Gonzalo Duarte, en el que no persistieron tras llegar a un acuerdo con la diócesis de Valparaíso, que tampoco les pareció del todo justo, no solo por la compensación, sino por la falta de empatía de la iglesia para reconocer los hechos.