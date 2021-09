Esta semana vence el plazo para que los parlamentarios ingresen indicaciones al polémico proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales, que ha sido duramente criticado por el Gobierno, el Banco Central y especialistas en la materia, a raíz de las presuntas presiones inflacionarias que la normativa tendría como consecuencia.

Junto con eso, durante estos días también también se han estado cerrando definiciones electorales para los comicios del próximo 21 de noviembre, las cuales nuevamente se han vuelto foco de controversia, luego de que el Servicio Electoral rechazara cerca de 1.200 candidaturas, de diversos sectores políticos.

Sobre esto y otros temas se refirió el secretario general de Revolución Democrática, miembro del comité político de Gabriel Boric y eventual candidato a senador de Apruebo Dignidad, Sebastián Depolo, quien aseguró a CNN Chile que desde su sector ya presentaron la impugnación ante el Tribunal Calificador Electoral, para restablecer su candidatura.

“Lo que necesitamos es que se haga justicia electoral. Creemos que el Servel excedió sus funciones, no dio a tiempo las respuestas y soluciones tecnológicas de la plataforma (…) me afecta a mí en lo personal y a mi compañera Rocío Donoso en la senatorial metropolitana, que nos tiene todavía en vilo sin poder definir si vamos a estar o no en la papeleta”, aseveró Depolo sobre su situación electoral.

Respecto al hecho de que uno de los “clics” faltantes para cerrar su candidatura proviniera del líder del PC, Guillermo Teiller, Depolo descartó que existiesen dobles intensiones, asegurando que se trató específicamente de errores en la plataforma del organismo electoral, argumentando que dicho problema ocurrió también en otras candidaturas.

El líder de RD además planteó que en su sector no descartan la posibilidad de pedir una ley corta que restablezca las candidaturas rechazadas por el Servel, pero que sin embargo, esperarán a la resolución del Tricel, recalcando que han sido “super respetuosos de la institucionalidad”.

“Ojo, esto no es tan solo para nosotros. También esperamos que haya justicia electoral para alguien que está en las antípodas de nuestras ideas políticas, pero que le ocurrió el mismo fenómeno, que es el Partido Republicano”, sentenció Depolo, agregando que el hecho de que los afectados sean de distintos sectores políticos, es una muestra de que hay un “error sistemático”.

Cuarto Retiro

El secretario general de RD también analizó la situación del proyecto de cuarto retiro de las AFP, apuntando a que si bien desde su sector apoyan la medida, ésta debería contar con medidas paliativas para enfrentar las presiones inflacionarias y aplicarse específicamente a personas que realmente lo necesiten.

“Tenemos que darle a la gente la posibilidad -a la gente que necesita- y que requiere esos recursos, que los pueda retirar, pero aquella gente que no los necesita o que no es tan relevante que hoy día los tenga, tengan un desincentivo a sacar esos recursos (…) que hayan mecanismos que nos permitan combatir el efecto regresivo que tiene y la presión inflacionaria que pueda tener”, señaló el posible candidato a senador.

En ese sentido, Depolo planteó que uno de dichos mecanismos para “enfriar la economía” ante un cuarto retiro tienen que ver indicaciones tributarias o relacionadas a los plazos de retiro, además de la posibilidad de establecer los pagos en cuotas.

El personero de Revolución Democrática, aseguró que son conversaciones que se mantienen en la interna de RD y que esperan ampliar hacia Apruebo Dignidad, pese a que desde dicho sector se han mantenido firmes a un cuarto retiro sin restricciones. Sin embargo, Depolo se mostró confiado en la capacidad de diálogo de su coalición.

“Tenemos que aprender a trabajar en nuestras diferencias y a procesarlas. Esto no lo vamos a procesar como lo hace Sichel, mandando órdenes que no se siguen desde la candidatura presidencial, sino que estableciendo puentes de diálogo, conversación, argumentos”, aseguró el líder de oposición.

Quórum de 2/3 en la CC

Depolo también abordó una de dichas diferencias respecto a instalar el polémico quórum de 2/3 en la Convención Constitucional, asegurando que desde RD están de acuerdo con la medida pero no en la instancia Constituyente, sino que en Congreso parlamentario.

“Los 2/3 están en el origen constitucional que dio origen a todo este proceso y son la regla a la que todas las fuerzas políticas cedieron ¿Se puede cambiar? Se puede, la pregunta es en qué sede (…) Todo se puede discutir y todo se puede transformar, la pregunta es cómo se hace de manera de no darle a la derecha el espacio para que vaya ante la Corte Suprema a reclamar que no se están cumpliendo las reglas”, señaló el miembro del comité político de Gabriel Boric.

Por otro lado, le restó relevancia a los dichos del convencional Agustín Squella, quien sostuvo que de terminar con los 2/3 establecidos en la reforma constitucional que dio pie a la Convención esta se acabaría: “se equivoca. Ha estado muy perplejo respecto a estas nuevas fuerzas políticas y sociales que están dialogando dentro de la Convención y que levanta fantasmas que no son tan ciertos”.