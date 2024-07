“Se ha causado a si mismo un perjuicio muy grande”: Insulza y situación de Javier Macaya tras defensa a su padre

En conversación con CNN Prime, el senador oficialista aseguró que la defensa de Javier Macaya "de alguna manera lo va a complicar. Porque si se presenta a una elección, va a ser siempre apuntado con el dedo".

El senador José Miguel Insulza (PS) abordó en CNN Prime la situación de su par de la UDI, Javier Macaya. Esto, luego de la sentencia contra su padre –Eduardo Macaya– por los delitos reiterados de abuso sexual contra menores de edad.

Insulza fue consultado sobre la posición en la que quedó el senador Macaya tras esta situación. Al respecto, señaló que “este es un caso muy dramático en que hay una cierta incompatibilidad. Un político -alguien que se dedica a la política porque tiene un rostro público- tiene que tomar desde un comienzo una decisión“.

“Si decide meterse, ciertamente va a pagar un precio. Eso está claro. Pero si decide no meterse, tiene que decirlo desde un principio. ‘Mire, yo no me voy a meter porque estoy vinculado con esta persona, por lo tanto no corresponde que diga nada al respecto'”, añadió.

“Lo juzgará el electorado”

Del mismo modo, sostuvo que “el problema en el caso del senador creo que fue que no tomó una decision inicial. Creo que al final hizo más defensa que al princpio -se presentó como testigo- y esas cosas de alguna manera lo van a complicar. Porque si se presenta a una elección, va a ser siempre apuntado con el dedo por lo que hizo”.

Consultado sobre qué cree que pasará con su futuro político, Insulza aseguró que “lo juzgará el electorado, pero yo creo que él ciertamente paga un precio importante por lo que ha hecho“.

“No quiero decir que se terminó, eso nunca se puede decir en política. Pero él se ha causado a si mismo un perjuicio muy grande“, sentenció el senador oficialista.