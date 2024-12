“Se fortalece mucho más su opción”: Monckeberg propone que Matthei se mida en primarias con Kaiser, Carter y Rincón

El extimonel de RN abordó en CNN Prime la situación de Chile Vamos de cara a las elecciones presidenciales y enfatizó la necesidad de realizar primarias. “No me parece razonable que lleguemos a la primera vuelta y haya cinco candidatos de derecha. Me parece muy loco eso”, señaló.

Cristián Monckeberg, expresidente de Renovación Nacional, profundizó en CNN Prime sobre la situación de la centroderecha de cara a las elecciones presidenciales.

En primer lugar, respecto al liderazgo de Evelyn Matthei para representar a Chile Vamos, señaló que es una “tremenda carta” y cuenta con una gran experiencia.

Sin embargo, precisó: “Creo que se fortalece mucho más su opción si es que tenemos primarias presidenciales. Por diferentes razones: primero, porque se produce un debate interno durante el primer semestre para poder elegir cuál es el mejor de los nombres; segundo, porque permite el debate de ideas y desplegarse por el país”.

Luego, añadió que resolverlo permitirá alinear a los demás candidatos. “Lo que no me parece razonable es que lleguemos a la primera vuelta y haya cinco candidatos de derecha. Me parece muy loco eso”, afirmó.

“Entonces, yo pensaría en una primaria con Kaiser adentro, que se invite a Rodolfo Carter. De hecho, RN tiene que decidir si lleva o no un candidato”, agregó.

En esa misma línea, planteó que, si no existe una figura que represente al partido, se deben tener ideas. Sobre opciones, el exministro reconoció que se ha mencionado el nombre del senador Francisco Chahuán.

“Ha planteado sus ganas, pero no lo he visto manifestarlo públicamente”, reveló.

Además, reconoció que las primarias son complicadas, producen asperezas, sacan ronchas y generan debates intensos, pero “al final, cuando uno saca la suma y la resta, es mejor haberlas tenido que no tenerlas”.

“Y cuando uno habla de primarias, ojalá también esté la gente de Amarillos, con quienes hemos tenido coincidencias, también Ximena Rincón, que ha planteado su opción presidencial. Ojalá que se dé, porque para gobernar se necesitan coaliciones amplias, y las conexiones no se improvisan, se trabajan y se construyen”, cerró.