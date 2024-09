Ruggero Cozzi (RN) y polémico sueldo de Marcela Cubillos en la USS: “Se escapa sideralmente de los montos de mercado”

La exministra ha sido cuestionada tras relevarse que cuando trabajó en la USS recibió un elevado sueldo de $17 millones. En CNN Chile Radio, el exconstituyente manifestó que la situación en torno a la casa de estudios ha causado preocupación en su sector. “Lo lamentable es que uno ve que también hay muchos ajustes de cuenta dentro de la propia derecha”, agregó.

“Se escapa sideralmente de los montos de mercado”. De esta forma reaccionó el ex convencional constituyente Ruggero Cozzi (RN) al polémico sueldo que recibió la exministra Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián (USS).

Esta semana, se reveló que la también exintegrante de la Convención Constitucional recibió una elevada remuneración de $17 millones cuando trabajó en la casa de estudios, situación que ha dejado distintas esquirlas e, incluso, hizo que el Ministerio Público abriera una investigación luego de la denuncia de un grupo de parlamentarios socialistas.

De hecho, la Superintendencia de Educación Superior ofició a la USS para “que informe y circunscriba estos hechos de público conocimiento y ponga a su disposición los antecedentes de respaldo en un plazo máximo de cinco días hábiles”.

Este viernes, en entrevista con CNN Chile Radio, se le consultó al también exvicepresidente de la Renovación Nacional (RN) su opinión por el polémico sueldo que recibió Cubillos.

“Yo creo que estamos todos sorprendidos. Es un monto extraño el de la remuneración que se le paga en la Universidad San Sebastián. Extraño porque yo hago clases también, he hecho clases en distintas universidades, actualmente, hago clases en la Universidad Católica, y uno sabe que esto se escapa sideralmente de los montos de mercado que se pagan en la docencia universitaria”, sostuvo.

Pese a ello, Cozzi quiso reconocerle dos puntos a Cubillos: “La primera, que es importante, es que ella dio la cara, y no es menor, porque en Chile generalmente la gente no da la cara. Ella salió inmediatamente a reconocer que tenía un contrato, reconoció el monto y dio su explicación, de la cual yo, de buena fe, no tengo por qué dudar de que sea cierta”.

“Creo que todavía faltan muchas cosas por transparentarse. Es importante que hable la Universidad San Sebastián, que explique su política de remuneraciones”, agregó.

Respecto al segundo punto, el exconstituyente dijo que le reconoce a Cubillos que, “aquí al menos formalmente, esto está dentro de la autonomía institucional de las universidades. Efectivamente, la política de remuneraciones, las universidades privadas, la fija, bueno, la gobernanza que tenga la propia universidad existe libertad de contratación, pero sí haría un matiz: una cosa es lo formal y otra cosa es que materialmente tenemos que cuidar esa autonomía universitaria”.

“Yo creo que precisamente quienes defendemos la libertad tenemos que demostrar de que la libertad es óptima, que permite eficiencia, que permite una sana competencia por la búsqueda de talento, del desarrollo de proyectos educativos que den diversidad y pluralismo al sistema educativo, pero situaciones como esta yo creo nos tienen que llevar a la necesidad de que haya controles, mayor transparencia y, obviamente, si han existido algún tipo de abuso, que eso se investigue y eventualmente se sancione”, agregó.

“Hay preocupación en el sector”

Durante la conversación, la periodista Carolina Urrejola le consultó a Ruggero Cozzi si, a su juicio, hay preocupación su sector, especialmente, tras nuevas polémicas que apuntan a figuras de Chile Vamos respecto a su relación con la USS.

“Claro que hay preocupación en el sector. Yo creo que la elección municipal no debiera afectar tanto porque la gente vota por persona, la gente vota por el líder local, el alcalde, el concejal, una persona muy cercana al elector. Entonces, creo que un caso así de político no debiera afectar tanto, quizás va a tener algún costo, pero no sustancial”, sostuvo.

No obstante, indicó que lo que sí le preocupa lo que “pueda pasar a futuro”, y señaló disputas al interior de la derecha: “Estamos a un año de la elección más política que es la elección parlamentaria y presidencial y esto va a dejar muchas esquilas, y aquí lo lamentable es que uno ve que también hay muchos ajustes de cuenta dentro de la propia derecha y eso es muy triste porque eso es lo que uno ve desde afuera”.

“Acá hay algunas rencillas y demuestra una división en el sector que no es bueno de cara a una elección tan importante como va a ser la del próximo año y donde debiéramos, todos quienes somos oposición, estar más bien unidos en ofrecerle al país un proyecto político que se haga cargo, insisto, de los grandes desafíos de seguridad y crecimiento que tiene el país”, sentenció.