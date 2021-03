Rojo Edwards, candidato a la gobernación por la Región Metropolitana por el Partido Republicano, tuvo un tenso cruce con su par de Comunes, Karina Oliva, al hablar sobre feminismo y específicamente sobre el aborto.

En Aquí se Debate de CNN Chile, la carta de la tienda liderada por José Antonio Kast declaró que el feminismo que ve en las calles “nosotros llamamos feminismo neomarxista” y que “el marxista es el que explica la historia a través de la lucha de clases entre trabajadores y emprendedores y empresarios”.

Es en ese instante en que sostuvo que “lo que hace el neomarxista es decir ‘vamos a generar grupos de opresores y oprimidos: hombres-mujeres, homosexuales-heterosexuales, mapuches-no mapuches’”.

“Y después la izquierda dice ser parte de los oprimidos para silenciar a quienes pensamos distinto, sin ningún tipo de presunción de inocencia, sin derecho al debido proceso y hoy lo que tenemos es que las universidades estatales prácticamente no hay ningún profesor que sea de nuestro sector, porque han sido todos expulsados”, manifestó el ex diputado.

En la misma línea, rechazó la demanda del aborto, ya que expuso que “cuando el feminismo dice estar a favor del aborto, ese ya no es feminismo, eso no tiene nada que ver con igualdad entre mujeres y hombres, eso es quitarle la vida al que está por nacer y no puedo estar con ese feminismo”.

Ante esto, Oliva replicó que “lo que dice Rojo es no entender, porque es evidente que no lo entiende, que las mujeres no sólo hemos vivido en situaciones de miedo por la violencia sexual o callejera, sino también porque ganamos el 30% de salarios menos, hay sólo un 11% de alcaldesas, en las elecciones pasadas el aporte a candidatas fue menor. Uno va viendo que la vida para las mujeres está demarcada de una forma distinta que para los hombres“

“La posición más intolerante que hay acá respecto al feminismo es la de Rojo, porque no aceptar que las mujeres tenemos el derecho a decidir por nuestros cuerpos y que sea un hombre el que decida por nosotras…“, manifestó Olivia, momento en que Edwards contestó que “ese es el problema, por estar en contra del aborto soy intolerante, por eso se silencia al que piensa distinto”.

“¿Tú crees en lo clandestino? Yo no”, indicó Oliva, a lo que su par de Republicanos apuntó que “esa intolerancia de decir porque estas en contra del aborto, estas en contra de la mujer, eres misógino, y después te saco del puesto público en el que estás. Esa es la forma en que trabaja la intolerancia en el sector público, así como en las universidades estatales, prácticamente no hayan”.

En tanto que la candidata de Comunes respondió que “el mayo feminista se levanta en las universidades a propósito de los abusos a estudiantes por parte de autoridades universitarias y hay casos gravísimos. Yo he sido víctima de abuso, y sé lo que es. No vengas con ese discurso de pobres que los han sacado de sus espacios, me parece una tremenda falta de respeto y una revictimización con que las personas que hemos sido víctimas de abusos”.

Finalmente, Claudio Orrego (DC), también candidato a gobernador, se sumó al debate y declaró que “Rojo, uno puede tener opiniones personales, pero no estadísticas personales. Has dicho cosas bastante graves: ‘han echado a todas las personas de mi sector por el feminismo’. Esa es una aseveración que primero es falsa y segundo temeraria”.

Y concluyó diciendo que “si tienes estadísticas, da las fuente de las estadísticas, sino retráctate”.