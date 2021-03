La candidata a constituyente por el D10, ex presidenta de la Fech y estudiante de Derecho en la U. de Chile, Emilia Schneider, fue detenida este lunes en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Desde Carabineros apuntaron a que la joven cortó el tránsito vehicular en la Alameda, mientras que desde el partido Comunes denunciaron arbitrariedad.

Luego de su liberación durante la misma tarde, Juan Pablo Muñoz, quien es parte del comando de la candidatura de Schneider, y que también fue detenido junto ella, publicó una serie de videos que evidenciaron qué es lo que estaba haciendo realmente Emilia al momento de los hechos.

En un primer video compartido en su cuenta de Instagram, mostró cuando la candidata se encontraba pintando una calzada de la Alameda. Lugar donde se pretendía simular una cancha de fútbol para posteriormente jugar un partido al que denominaron Abramos la cancha.

Dentro de las capturas compartidas, también se logró observar a Iona Rothfeld, candidata a constituyente por el D12 y ex jugadora de Audax Italiano y la Roja Femenina, que ayudaba a “dirigir el tránsito”, permitiendo el paso de vehículos y micros tal como se aprecia en la captura.

Luego se captó la intervención de carabineros, donde se escuchó a Emilia preguntar qué pasaba y movimientos que demuestran el forcejeo entre los involucrados. Posteriormente, Muñoz declaró que fue golpeado al interior del vehículo institucional, tras negarse a entregar su teléfono donde había quedado registrada la detención.

Finalmente, Muñoz publicó el momento en que fueron liberados de la comisaría donde estuvieron retenidos, grabando también la instancia en que Emilia se sumó a la performance de Un violador en tu camino que un grupo de mujeres protagonizó fuera del recinto policial.

Y, pese al suceso ocurrido, lograron su cometido inicial, jugando el partido de fútbol de forma paralela a la marcha pacífica del 8M que se registró en las inmediaciones de Plaza Baquedano.

Versiones de las y los involucrados

Según la versión de Schneider a CNN Chile por su detención, estaban participando ella y Juan Pablo “en una actividad artística, cultural, pacífica y con todas las medidas sanitarias correspondientes, a la cual nos invitó la candidata a constituyente Iona Rothfeld. Estábamos frente al edificio Telefónica pintando una cancha sobre la calle, la Alameda, dejando que el tránsito siguiera su curso“.

“Cuando estábamos a la mitad de esta acción, se nos acercan sin previo aviso, de manera totalmente desmedida alrededor de 5 a 7 carabineros, para enfrentar un grupo de seis personas, los cuales nos detienen brutalmente. Sin aviso, sin dialogar, de manera bien desmedida, sobre todo con mi compañero Juan Pablo“, agregó.

De esa manera, Schneider apuntó a que “lo de hoy es una muestra pequeña de la violencia absolutamente descontrolada y desmedida de carabineros y de las prioridades que tiene. Hoy día una mujer fue asesinada en Cerrillos en el marco de un robo, y me preguntó ¿dónde estaban los carabineros? Los carabineros estaban reprimiendo a quienes nos manifestábamos por dignidad y por derechos”.

Por otro lado, Rothfeld declaró que la iniciativa de jugar un partido de fútbol junto a las manifestaciones surgió desde el estallido social “para simbolizar lo que es reconquistar un espacio que es muy disparejo, tanto en lo deportivo, como político y social. Siempre las mujeres y disidencias recibimos un trato dispar”. Una demarcación en la calle que se concretó en la marcha del 8M el año pasado y que decidió replicarse este 2021.

Aclaró que estaban utilizando pintura al agua para pintar y así no generar daños a la calzada. Pero, según su relato, un bus con uniformados llegó al lugar y “fueron directamente a buscar a la Emi. No dijeron las razones, no advirtieron, realmente fue un operativo en busca de ella. Quienes se trataron de oponer o ayudarla, fueron detenidos también, y la verdad es que no se explica”.

Finalmente, y al ser consultados por CNN Chile al cierre de la nota, Carabineros reiteró que el motivo de la detención de Emilia fue por obstaculizar el tránsito en la calle, y que cualquier referencia al caso será aclarada este martes a las 7:30 horas en un nuevo punto de prensa junto al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.