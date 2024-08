Ricardo Mewes critica la forma en que el Gobierno abordó el subsidio eléctrico: “Para la mitad del país no me parece”

El presidente de la CPC, Ricardo Mewes, cuestionó en CNN Prime la idea de la estatización de la distribución de electricidad, afirmando que "el sector privado ha hecho bien su trabajo en términos generales. Hay problemas, pero también los hay en EFE o en el Metro".

Frente a la crisis energética que ha azotado al país tras los extensos cortes de suministro, el Gobierno ha implementado un subsidio eléctrico para los usuarios afectados, con el objetivo de mitigar el impacto que ha afectado a miles de personas en todo el país.

En este contexto, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, ha cuestionado la iniciativa, que está dirigida a todos los afectados.

En declaraciones a CNN Prime, Mewes afirmó: “Los estados que aplican subsidios normalmente los focalizan en las personas más vulnerables, y yo eso lo comparto. Pero cuando estamos pensando en subsidios para prácticamente la mitad del país, me parece que es un desincentivo importante“.

“Para la mitad del país no me parece. Yo creo que los subsidios tienen que ser focalizados para las personas más vulnerables, y yo no creo que la mitad del país sea las personas más vulnerables“, agregó.

Al ser consultado sobre si este beneficio ayudaría de alguna manera a la clase media del país que se ha visto afectada, Mewes reiteró que la iniciativa debería tener un enfoque más limitado debido a la escasez de recursos disponibles.

Cuestionamientos a la estatización de la distribución eléctrica

Ricardo Mewes también se refirió al anuncio del ministro de Energía, Diego Pardow, quien ha propuesto que parte de la solución a la crisis energética sea la estatización de la distribución de electricidad.

Esta propuesta ha generado diversas reacciones, incluso dentro del propio gobierno, que han cuestionado la medida.

“Cuando un Estado empieza a tener un mayor porcentaje que el sector privado, empieza a tomar las decisiones, y eso no nos gusta”, cuestionó el presidente de la CPC.

Finalmente, Mewes añadió: “El sector privado ha hecho bien su trabajo en términos generales. Hay problemas, pero también los hay en EFE o en el Metro“.