En un golpe de timón a su candidatura, el presidenciable de Chile Podemos+, Sebastián Sichel, dejó en libertad de acción a los partidos del bloque luego de que algunos parlamentarios y convencionales entregaran su respaldo al abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

CNN Chile conversó sobre este escenario y sus posibles consecuencias en la carrera electoral de la derecha con Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, y Camilo Feres, director de Estudios sociales y políticos de Azerta Chile. Este último, señaló al respecto que “estamos viendo un capítulo más de la reconfiguración de la derecha, de una debacle de la centroderecha desde el punto de vista político, que se viene produciendo sistemática y sostenidamente desde hace un tiempo”.

En tanto, sobre las declaraciones de Sichel el pasado martes, Feres manifestó que “también es un capítulo más en la campaña que él ha propuesto y que está estrictamente basada en su propia historia; Me parece que lo que hizo ayer fue una puesta en escena, casi una pataleta, enojado porque la derecha y sus partidos hoy están haciendo lo que normalmente hacen los partidos en estos casos, cuando no los unen lazos“.

Por su parte, Morales puso el énfasis en las acciones de los representantes de la UDI: “La UDI siempre gana en este conflicto, siempre es la que sale arriba en esta dinámica de la derecha, puntualmente entre la más conservadora y la más liberal”. Asimismo, sostuvo que “los votantes y la elite de la UDI se sienten más cómodos apoyando a Kast como un candidato identitario“.

Lee también: Vocero de Sichel ante desmarque UDI: “La ciudadanía juzgará cuál es la coherencia y la lealtad de esos personeros”

El académico de la Universidad de Talca recordó además que Sichel “se dio el lujo de presionar a los propios diputados del sector en la discusión sobre el proyecto de retiro del 10%, eso naturalmente aumentó la desconfianza, a lo que se sumó un ambiente político reflejado en las encuestas de opinión con un alza de Kast”. Además, manifestó que “Sichel se derrumba desde abajo, desde las bases sociales de la derecha, pero también desde arriba, desde la elite y los dirigentes“.

“Cuando hay carencia de cohesión y de liderazgo, cada uno de estos grupos comienza a irse por su propia tesis y eso es lo que estamos viendo hoy”, sentenció Feres, destacando que “el conjunto de la derecha no puede ofrecer una alternativa de gobierno sin la cohesión mínima para que, al menos, una de sus estrategias dure el tiempo que hay entre una primaria y una elección y no es la primera vez que les pasa: No se olviden del fenómeno Golborne”.

Sobre la estrategia de Sichel, Morales destacó que “por primera vez vemos a un candidato que se enfrenta a una derecha más dura” y sostuve que, en adelante, “lo más probable es que Sichel se repliegue en votantes de derecha más liberal, al parecer a recibido el respaldo de Mario Desbordes e Ignacio Briones” y aunque “eso no garantiza en ningún caso su éxito, por lo menos lo hace aparecer con una candidatura mucho más digna, que si va a morir, lo hará de pie“.

En cuanto a Kast, el actual candidato que pareciera ser más popular en la derecha, Morales advirtió que “tiene una característica que para mí es muy particular: Mientras más le pegan, más crece” y afirmó que muchas de sus propuestas programáticas “no tienen ningún sentido y ninguna lógica, pero los otros candidatos no se han dedicado a desnudar aquello”.

Lee también: La UDI reiteró su apoyo a Sichel, pero pidió “un compromiso mutuo y explícito de apoyo en segunda vuelta”

En ese sentido, sostuvo, “Kast ya está jugando en el eje orden público o restitución del estado de derecho y caos, de ahí es muy difícil sacarlo porque al frente tiene las candidaturas de Provoste y Boric, que quedaron amarradas producto de la ley de indulto (…) en ese eje no va a tener una oposición capaz de sacarlo a terreno“, por el contrario, “va a ser extraordinariamente difícil producir un daño electoral en Kast a estas alturas, considerando dos factores: Derrame de votación hacia Kast y candidatos de oposición que no han demostrado suficiente fuerza para enfrentarlo”.

Finalmente, Morales destacó que “Sebastián Sichel no tiene nada que perder y cuando una persona no tienen nada que perder, se puede jugar el todo o nada en un debate presidencial“.