Con 122 votos a favor, 20 en contra y cuatro abstenciones, el proyecto de un tercer retiro de fondos de pensiones de las AFP fue aprobado en general en la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa que consistía en una reforma permanente fue rechazada por falta de quórum, siendo aprobada, en cambio, la reforma transitoria.

Tras la votación, el diputado Matías Walker (DC) habló con CNN Chile y CHV Noticias y dijo que “esto es como una cachetada de payaso, donde le dicen a la gente que se aprobó el tercer retiro, pero bajo una fórmula que ya fue objetada por el Tribunal Constitucional (TC), cuando el Gobierno ya anunció que va a recurrir al TC”.

Quien también expresó su preocupación al respecto fue el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Marcos Ilabaca (PS), quien lamentó que “nos han rechazado aquel proyecto que buscaba sortear el miedo y el riesgo del TC”.

Ilabaca se mostró convencido de que el Gobierno “claramente va a recurrir al TC”, sin embargo, quien puso paños fríos a esta posibilidad fue el presidente del FRVS, Jaime Mulet, quien comentó que el resultado era esperable y que “no hay que asustarse”.

“Yo no me pongo nervioso. Yo no le temo al TC. Creo que la fórmula que propuso la mayoría de la comisión que cuestionó la derecha, era una fórmula que también abría reparos y algunas dudas que planteó la derecha. Ahora hay que insistir en la fórmula que tiene votos suficientes y yo estoy convencido que el TC no va a ser capaz de echar abajo el tercer retiro y dudo que el presidente Piñera vaya al TC si hay un respaldo amplio en la Sala de la Cámara y del Senado”, comentó.

Mulet señaló que la responsabilidad finalmente siempre se ha reducido al mandatario, quien si recurre al TC “puede hacer que 11 millones de chilenos no puedan retirar”.

Según el diputado, la situación en el TC no tiene por qué ser igual a la del segundo retiro, ocasión en que declaró el proyecto inconstitucional: “en este tercer retiro no hay un proyecto de ley detrás, como lo había en el segundo retiro, de manera que el fallo del TC en este caso implicaría dejar a la gente sin plata”.

Además, advirtió que “puede terminar fuera el presidente si recurre al TC“, ya que “la situación es muy compleja y la gente necesita la plata”, y reiteró que en caso de hacerlo de todas formas, “el TC no está en condiciones de fallar exactamente igual” .

Reacciones en el oficialismo

En el oficialismo, el diputado Eduardo Durán (RN), quien votó a favor de ambas iniciativas, hizo un llamado a que “el gobierno no vaya al TC”.

En tanto, Francisco Eguiguren (RN) dijo estar feliz porque se aprobó el proyecto por norma transitoria: “tuvo un apabullante apoyo y la verdad es que hoy día lo que necesitamos es que este proyecto sea mejorado en el Senado y ojalá que el Gobierno lo haga propio”.

Además, señaló que espera que el Ejecutivo sume la iniciativa propuesta por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, sobre la posibilidad de acceder a los fondos del Seguro de Cesantía, considerando que, de aprobarse el tercer retiro, habrá cerca de tres millones de personas que no tendrán dinero en sus cuentas para girar.