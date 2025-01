¿Qué dijo Rodolfo Carter sobre el acceso a educación a niños migrantes?

El exalcalde de La Florida expuso en Tolerancia Cero su postura sobre cómo enfrentar la crisis de seguridad y la migración por pasos no habilitados, con hincapié en afrontar con duras medidas aquellos casos de condición irregular.

En entrevista en Tolerancia Cero de CNN Chile, el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, abordó sus planteamientos frente a la crisis de seguridad y migración que enfrenta el país.

“Vamos a tener bajas en la calle, va a morir gente, y vamos a tener grupos de delincuentes que van a enfrentar al Estado chileno. Esto no es algo que me agrade decir. Si lo hubiésemos enfrentado a tiempo, si hubiéramos detenido esta ola antes, no estaríamos ante este peligro. Vivimos en el continente más peligroso del mundo en materia de homicidio. No es África ni Asia, es América Latina. Este es el continente del narcotráfico, y los narcos, al igual que el crimen organizado, cuando son enfrentados por la autoridad, resisten. Esto no va a ser gratis”, señaló Carter.

Respecto a la migración, propuso una política más estricta: “Lo que corresponde es terminar con todos los beneficios sociales para la migración ilegal”.

Cuando la panelista Paula Escobar le consultó si esta medida incluía a los niños migrantes que asisten a establecimientos educacionales, Carter respondió: “De ahora en adelante no pueden tener acceso a los colegios”.

Además, subrayó: “El migrante ilegal que viene a Chile tiene que saber que no va a tener derechos salvo los humanitarios básicos. Si usted tiene un infarto o un embarazo, hay una cuestión humanitaria, pero hoy en día los chilenos están en segundo lugar respecto a la migración ilegal en temas como colegios y jardines infantiles”.

Carter argumentó que al eliminar los beneficios para los padres que traen niños, estos decidirían no migrar. “¿Por qué no migran a Bolivia? Incluso migran menos a Argentina. Porque Chile sigue siendo el país más rico de América Latina. Aquí están los mejores beneficios gratuitos, que los estamos pagando todos los chilenos con impuestos. Y no se trata de falta de bondad, se trata de que no tenemos más capacidad”, afirmó.

Carter reconoció que estas propuestas “no son agradables de escuchar”, pero enfatizó: “No hay más espacio, no hay más beneficios para migrantes ilegales. Distinto es para los que están ya en Chile, que ahí tenemos que buscar otras soluciones, porque el que avisa no traiciona”.

Defensoría de Niñez por debate sobre la migración en Chile

La Defensoría de la Niñez manifestó su preocupación, a través de un comunicado publicado en X, por el enfoque del debate público sobre migración en el contexto electoral, señalando que “prevalecen aspectos que no contemplan la consideración primordial del interés superior del niño y el respeto irrestricto al principio de no discriminación”.

El organismo destacó que los NNA que se encuentren en Chile, “sin importar su condición migratoria deben recibir protección integral, sin discriminaciones de ningún tipo, tal como lo contempla la Ley N°21.430 sobre Garantía y Protección Integral, la cual además incorpora la obligación de otorgar protección reforzada a la niñez perteneciente a grupos en situaciones de desventaja”.

Asimismo, hizo un llamado “a todos los sectores políticos a elevar el debate, teniendo en cuenta los estándares de derechos humanos que nos hemos impuesto como país, conforme a la normativa vigente y a los instrumentos internacionales de que Chile es parte”.

