El presidente Sebastián Piñera anunció la creación de una Línea de Crédito a bancos, con garantía estatal para préstamos por un total de US$ 24 mil millones para “nuestros emprendedores, pymes y empresarios que lo requieran”.

El mandatario indicó que “la garantía del Estado va a permitir acotar el riesgo y va a facilitar las condiciones para que los bancos puedan prestar capital de trabajo”.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, explicó que la medida llega en medio de la reprogramación de créditos de cerca de 650 mil clientes, y que esta era uno de los puntos que ya habían planteado en instancias anteriores.

“El gran punto era lo que venía los próximos dos meses, en el cual nuestros deudores -muchos de ellos empresarios, pymes- se van a enfrentar a una falta de liquidez de capital. Ahí el punto era cómo hacíamos para que la decisión de nuevos créditos no nos enfrentara ante una contingencia de un imposible”, afirmó el presidente de la Asociación de Bancos.

Sobre eventuales cuestionamientos que la banca pudiera recibir durante esta crisis sanitaria, Mena indicó que “el escrutinio social es permanente y es una buena señal”, añadiendo que “a veces somos incomprendidos, porque nuestro rol no es sólo hacia los deudores, es también hacia los depositantes”.

Por otro lado, Mena explicó que el tope de un 3,5% al interés que tendrán estos créditos se obtiene tras considerar los costos de fondo, los costos operacionales y el riesgo de crédito. Este último será el que contará con un aporte parcial del Estado, asumiendo los bancos parte de dicho riesgo.

“Los bancos no vamos a ganar dinero, vamos a cubrir costos. Mi impresión es que vamos a perder algunos puntos. Pero lo relevante no es eso, esto no es un negocio”, aseguró Mena.

Respecto al acceso a estos créditos con garantía estatal, el presidente de la asociación señaló que aún “hay elementos de procedimientos, norma y ley que hay que trabajar”, por lo que aún no se podría recurrir a ellos. Con todo, aseguró que estos pasos debieran ser conocidos durante los próximos días, por lo que llamó a estar atento a los sitios web de los diferentes bancos.

