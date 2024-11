Polémica por presupuesto para FF.AA: Subsecretario Eidelstein desmiente a general Iturriaga y niega déficit de financiamiento

En entrevista con CNN Chile Radio, la autoridad reiteró que "no hay déficit de financiamiento" y que los "fondos estratégicos están totalmente cubiertos".

El subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, negó que exista un déficit de financiamiento para las Fuerzas Armadas. Esto, luego de que el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, acusara en una comisión de la Cámara donde se discutía el presupuesto para Defensa, sobre una falta de recursos para una parte de los soldados de tropa profesional.

Bajo ese contexto es que la autoridad afirmó en CNN Chile Radio que “todas las capacidades operativas del Ejército y de las FF. AA. en general están totalmente cubiertas con el presupuesto que se está discutiendo para el 2025”. Y añadió que los “fondos estratégicos están totalmente cubiertos”.

Consultado sobre si es efectivo que en 2023 las Fuerzas Armadas no recibieron US$ 488 millones de aportes, respondió que eso es un aporte basal que se entregará el próximo año, pero que “todos los años han recibido lo que corresponde”.

“No hay ningún déficit de plata que no hayan recibido”, aclaró.

En relación con la controversia sobre una falta de presupuesto, Eidelstein dijo que “habría que preguntarle a quienes desataron esta controversia”.

Luego, explicó que el financiamiento de las FF.AA tiene dos grandes espacios. Uno de ellos es el regular, que actualmente se discute en el Congreso; y el otro es el de capacidades estratégico, que “tiene otro camino y otras fuentes. En ambos casos siempre ha estado plenamente financiado”.

“No hay déficit de financiamiento. Yo no entiendo bien la polémica que se armó, no sé qué interés hay detrás de eso, pero la verdad es que un presupuesto de continuidad, no se ha bajado”, sentenció.

Impacto del Caso Putre en el Ejército

En abril pasado, el soldado Franco Vargas falleció mientras hacía el servicio militar en Putre.

Sobre ello, Eidelstein aseveró que el caso “probablemente pueda afectarnos, en alguna medida. Pero yo creo que se han tomado las medidas más importantes para fortalecer el servicio militar y los beneficios que reciben los conscriptos de los últimos 10 o 20 años”.

El subsecretario también abordó la cifra de conscriptos que llegan a hacer el servicio militar, y señaló que “hoy día la juventud tiene más posibilidades una vez que sale del colegio (…) eso es uno de los factores importantes que influyen en la cantidad de conscriptos que han llegado y en la disminución que ha habido”.

Por otro lado, en relación con el sueldo que reciben los conscriptos, aseguró que actualmente reciben cerca de $120 mil mensuales, pero que está en primer trámite constitucional el proyecto que permite un aumento de un 50% para el próximo año y de un 75% para el subsiguiente.