La directiva de la Democracia Cristiana rechazó la petición de 9 ex presidentes de la colectividad, que solicitaron libertad de acción para el plebiscito del 4 de septiembre, que definirá el futuro de la nueva Constitución. El ex senador de la falange, Jorge Pizarro, conversó sobre esto con CNN Chile, asegurando que “todos los partidos políticos, frente a una decisión tan trascendente para el país, lo lógico es que adopten una postura. Esa es la razón principal por la que yo no firmé como ex presidente de la DC“. El falangista agregó que “soy de los que cree que los partidos tienen que tomar posturas, decisiones, producto de un debate interno, un diálogo, un análisis muy fundado y hacerlo de manera democrática“.