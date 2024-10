Paulina Vodanovic por acusaciones constitucionales: “La derecha está totalmente desbandada, corriendo en círculos”

En entrevista con CNN Chile Radio, la presidenta del PS habló sobre las acciones y sostuvo que lo que es evidente “es que ni dentro de la propia derecha, ni siquiera dentro de RN, hay un acuerdo en torno a aquello, es decir, lo que han hecho los diputados es una jugada comunicacional,”.

Este martes, la senadora Paulina Vodanovic (PS) abordó la acusación constitucional presentada en contra de la Ministra del Interior, Carolina Tohá, y la que se presentará en contra del presidente Gabriel Boric. Además, abordó la nueva información relativa al nexo entre el abogado Luis Hermosilla y Andrés Chadwick.

¿Qué dijo Paulina Vodanovic?

En conversación con CNN Chile Radio, la presidente del PS partió refiriéndose a los nuevos antecedentes que vincularían a Hermosilla con el exministro. “Estamos conociendo día a día noticias, pero evidentemente que hay un rol que jugaba Hermosilla con Chadwick y hay que esclarecer si es constitutivo de delito o no”, sostuvo.

“Más allá de si son delitos, evidentemente hay algo que no está bien, hay algo que va más allá de lo tolerable (…). Tomando las acusaciones constitucionales (también en consideración), yo creo que la ciudadanía, más que estar presenciando esto como un reality, ve con profunda decepción la política”, agregó la parlamentaria.

Señaló que aquí “hay empresarios, hay abogados, o sea, el desprestigio es de otras actividades, no solamente de la política, pero la política está para solucionar los problemas de la gente y yo lo que veo hoy día es un desorden. Hay quienes hoy día están alimentando esto como una hoguera con acusaciones constitucionales”.

Sobre los libelos, dijo no conocer más de lo que ha aparecido en los medios, pero lo que es evidente “es que ni dentro de la propia derecha, ni siquiera dentro de Renovación Nacional, hay un acuerdo en torno a aquello, es decir, lo que han hecho los diputados más bien es una jugada comunicacional, un punto político, no sé con qué fin”.

La senadora socialista dijo no creer que con estas acusaciones constitucionales “estemos ayudando a la solución de los problemas del crimen organizado, de combatir el narcotráfico, porque además, quienes tienen que legislar están, digamos, instando este show permanente”.

—Cuando el argumento de una película está desordenado y se pierde, hay que poner un rito, una situación que todo el mundo sepa cómo debe comportarse y se ordena el guión. Las AC han actuado prácticamente de esa forma.

—Parece que algunos guionistas de la derecha están pasados de copas, porque la verdad es que realmente esto yo no creo que ayude. A mí me preocupa ver cómo el Parlamento no es capaz de sumarse a una solución.

“Estaremos a cinco años del estallido social y escuchar a Evelyn Matthei explicando el sueldo de Marcela Cubillos, es como cuando escuchábamos que mandaban a la gente a comprar flores porque había subido el pan. Hay una indolencia de la derecha y particularmente de Matthei, quien pretende conducir el país. ¿Cómo va a conducir el país una persona que no es capaz de liderar su sector?”, añadió.

La timonel del PS recalcó que la derecha está “totalmente desbandada, corriendo en círculos, que es lo que se ve en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto de que vayan los diputados de RN y salga el presidente de su partido a decirles que no está de acuerdo, que reflexionen y que no presenten esa acusación constitucional (en contra del presidente Gabriel Boric) habla de un desorden mayor”.