Las críticas a cómo va el proceso constitucional no solo vienen desde la izquierda, sino también desde el centro y la centroizquierda.

Dicen los del Partido Republicano que las críticas vienen de los que llaman “viudos del Apruebo”, o de lo que denominan “octubrismo”, pero eso no es así y no hay peor sordo que el que no quiere oír.

Desde la centroderecha y derecha tradicional, son muchas voces. La misma Evelyn Matthei, Hernán Larraín Matte, Ignacio Briones, César Barros, por citar solo algunos.

Desde el centro: Amarillos y Demócratas han emitido elocuentes y sendas alertas. Carta de Warnken, declaraciones de Jorge Correa Sutil, de Andrés Velasco, Javiera Parada, Cristóbal Bellolio.

Y falta aún que se pronuncie el presidente Lagos. El presidente Lagos ya había hecho sus advertencias en el Consejo Constitucional respecto de enmiendas que consideraba partisanas e identitarias.

Hablé con él hoy y me manifestó su gran preocupación por las enmiendas aprobadas en el pleno, pues a su juicio “la derecha intenta restituir su derecho a veto respecto de las deliberaciones democráticas“.

Y dijo que él, que tuvo que gobernar seis años con el veto permanente de la derecha, no podía aceptar que algo así quedara en la Constitución. Se manifestó muy disconforme por cómo sigue avanzando este proceso y espera que se pueda encauzar.