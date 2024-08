Diputado Schubert afirma que el PC no reconoce como dictadura a Venezuela porque tiene “costos” para el partido

El militante del Partido Republicano, en CNN Prime, abordó las diferencias que ha tenido el PC con el Gobierno. Desde su perspectiva, el partido liderado por Carmona está en una posición compleja. "Están muy complicados, no saben qué hacer, porque tiene costos para ellos reconocer que estamos ante una dictadura en Venezuela", señaló el parlamentario.

Stephan Schubert, diputado del Partido Republicano, abordó en CNN Prime la crisis en Venezuela tras los comicios del 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador al régimen de Nicolás Maduro.

En ese contexto, señaló que, en el ámbito nacional, el mandatario ha actuado de acuerdo con el primer anuncio, en el cual sostuvo que el Gobierno de Chile no va a reconocer el triunfo de Maduro. Posteriormente, el legislador complementó que actualmente existe un “comportamiento dictatorial donde está desatada la persecución y se coartan las libertades de los ciudadanos”.

Consultado por la publicación que hizo el Presidente Gabriel en X (antes Twitter), donde expresó: “No hay duda de que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones”, el militante del Partido Republicano comentó que simplemente se trata de darse cuenta de lo evidente: en el proceso electoral no se respetó la voluntad popular de los ciudadanos venezolanos.

No obstante, agregó: “Creemos que hoy le restan dos cosas: reconocer el triunfo del señor González y, por otro lado, solucionar lo que ha significado tener una facción importante en cargos relevantes de funcionarios que no están de acuerdo con la postura del Gobierno. Además, el Partido Comunista (PC) ha señalado que el proceso fue democrático y que el vencedor sería Maduro; espero que el Presidente lo sepa resolver”.

Las diferencias entre el Gobierno y el PC

En cuanto a los planteamientos que ha sostenido Lautaro Carmona, presidente del PC, el parlamentario señaló: “Están en una situación compleja porque ya han manifestado que Maduro es un presidente democrático que habría sido reelecto. Hoy están en un status quo, considerando cómo van a enfrentar los dichos del presidente”.

Asimismo, comentó que está de acuerdo en que las coaliciones puedan tener miradas diferentes, pero destacó que “este no es un partido más, sino uno de los más importantes”.

“A todas luces, a la vista y paciencia de toda Latinoamérica, de todos los partidos y de todo el espectro político, reconocemos que estamos ante una dictadura en Venezuela, y el único partido que, extrañamente, a pesar de su discurso, no lo ve, es el PC. Están muy complicados, no saben qué hacer, porque tiene costos para ellos reconocer que estamos ante una dictadura en Venezuela, como también lo tendría decir que no lo es, ya que eso iría abiertamente en contra del Presidente de la República, lo cual, a mi juicio, ya ha ocurrido”, concluyó.