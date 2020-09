Las restricciones gubernamentales diseñadas para frenar el avance del coronavirus mantienen a millones de personas en sus hogares, lo cual detiene los viajes, perjudicando a su vez al sector turístico mundial. Al respecto, Sebastián Aguirre conversó con Gloria Guevara, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, quien desde Londres se refirió al duro momento de la industria.

Las limitaciones impuestas por los estados han causado un fuerte impacto en esta actividad económica, con cifras críticas a nivel global. “El turismo contribuye con el 10% del PIB mundial a cifras del 2019, 330 millones de personas viven de este sector. Esta es una crisis sin precedentes (…) hoy en día cerca de 121 millones de personas han sido afectadas”, sostuvo Guevara.

“Cuando hablamos de la contribución económica, el impacto es de 3,5 trillones de dólares. Esto es es enorme y vamos en camino al peor escenario”, agregó.

En cuanto a los empleos asociados a esta actividad, la especialista da perspectivas poco auspiciosas, manifestando que “habíamos estimado entre 50 ó 75 millones de empleos afectados, pero hoy en día son 121 y a final de año estamos estimando cerrar con 197 millones”.

Según Guevara estas cifras negativas aumentarían si no se toman “las medidas correctas, si no se reactiva coordinada y adecuadamente el turismo junto a los viajes”. En ese sentido, manifestó que es importante “aprender del pasado, de las experiencias anteriores y tomar las mejores decisiones de acuerdo con los datos y a la información de los científicos”.

Por lo mismo, propone la realización de pruebas. “Los países que más han invertido en ellas son los que están saliendo adelante de forma mejor y están recuperando el turismo. Recomendamos por ejemplo hacer pruebas en las salidas, test que den resultados en una hora, con cierto nivel de efectividad y antes de tomar un vuelo (…) pero para eso tiene que haber un marco de cooperación entre los países”, aseveró.

Por otra parte, las restricciones en el turismo a causa de la crisis sanitaria incluyen la prohibición de ciertos vuelos internacionales, el cierre de fronteras y la implementación de cuarentenas para viajeros de ciertos países, causando esta última un gran debate.

“No estamos a favor de cuarentenas porque hay muy buenos casos de países que no las implementan y que hacen pruebas de salida y llegada (…) La gente que ha salido positiva sí debe estarlo, pero no puedes pintar a todo un país con la misma brocha y decir que toda una nacionalidad está infectada”, planteó.

Respecto al futuro del sector aseguró que su prioridad es recuperar la confianza de los viajeros. “Desde el sector privado creamos unos protocolos y es fundamental tenerlos homologados, ya que si cada país decide implementar algo diferente eso genera confusión (…) Estos nos ayudan a reestablecer la confianza, pero tienen que ser estándares en todo el mundo”, precisó.

Para finalizar, respecto a la recuperación del turismo, Guevara sostuvo que esperan que su duración “sea de 18 meses, pero si no se toman las medidas correctas, no hay coordinación entre los gobiernos y no tenemos el liderazgo de los jefes de Estado trabajando junto al sector privado, puede tomar años esta recuperación, tres o cuatro”.