Uno de los sectores económicos más golpeados por la pandemia de coronavirus ha sido el turismo. Un segmento en el que conviven gigantes empresariales con pequeños operadores, y donde todos se han visto afectados por el confinamiento, el distanciamiento social, el cierre de fronteras y aeropuertos y la paralización de las actividades en todo el mundo.

En las últimas semanas hemos visto cómo grandes aerolíneas se han declarado en quiebra. Latam y Avianca son algunas de ellas, esto afecta a miles de empleos directos e indirectos y, además, propina un duro golpe a los pequeños operadores turísticos.

Para conocer más sobre la situación del turismo mundial y nacional, Fernando Paulsen conversó con Janine Valenzuela, directora Escuela Hotelería y Turismo UDLA, quien nos habla sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la industria turística.

Mientras otras actividades pueden operar total o parcialmente con teletrabajo, el factor medular del turismo es la experiencia presencial, una que hoy día con la pandemia no es posible. Sin embargo, existen experiencias virtuales de visita a lugares turísticos. “Han aumentado 2.750% los tour virtuales en DisneyWorld. Es una oportunidad de generar experiencia virtualmente“, dice Valenzuela.

Hay lugares que dependen en gran medida de la actividad turística. En nuestro país, uno de esos es la Isla de Pascua donde no han llegado embarcaciones turísticas desde que comenzó la pandemia y esto afecta gravemente su economía. “Lamentablemente, mientras no se solucione el tema sanitario, esto va a seguir pasando. No hay nada que restrinja más a un turista que la seguridad”, asegura.

La directora de la Escuela Hotelería y Turismo UDLA considera que este es un momento para pensar en el tipo de turismo que se debe desarrollar: “Es momento de pensar en cómo manejar las nuevas experiencias del cliente que es turista“.

Al respecto, Janine mencionó un estudio europeo en el que se indagó sobre las necesidades de los turistas tras esta crisis sanitaria: “En esta encuesta, el 75% de los encuestados decía que para volver a vacacionar lo primero que necesitaba era la seguridad sanitaria, no solo que los operadores turísticos tuvieran protocolos sanitarios sino que también los comunicaran. Lo segundo más importante para los consultados eran políticas más flexibles de cancelación. Y, por último, los consultados exigían precios responsables“.

En cuanto a los hábitos turísticos, en el corto y mediano plazo, la experta cree que va a tomar un tiempo antes de que la gente confíe en subirse a un avión o un tren. “Los trayectos van a ser más cortos, la gente va a tener más confianza en subirse a un auto o arrendar un auto. Todavía en estas encuestas la gente duda si ir a un departamento o una cabaña, o si optar por un hotel”.

Respecto al marco jurídico en Chile, Valenzuela cuestiona que no se ha contemplado específicamente el sector turismo en los planes de ayudada en el contexto de la pandemia. “Sí, el gobierno ha estado trabajando en protocolos; sin embargo, tenemos una Subsecretaría de Turismo que no tiene un ente regulador, a diferencia de otros países que tienen hasta un Ministerio de Turismo. Todavía no se le da la importancia al sector turismo para generar alguna ley que nos ayude mucho más“.

La industria turística en Chile sostiene cerca de 400 mil empleos, con un aporte entre el 3,3 y 3,7% del PIB. Las pérdidas en esta pandemia han sido incalculables, señala Valenzuela, recordó que en 2019 el sector se vio afectado por el estallido social con una reducción de 25% de turistas extranjeros respecto al 2018. “Este año, un poco más de un millón”, indicó.

Finalmente, entregó algunas cifras del turismo en medio de esta pandemia: “El 70% de las empresas del sector se van a acoger a la Ley de Protección del Empleo y 53% ha solicitado créditos COVID. Si pensamos que 77% de las empresas (turísticas) en nuestro país son pequeñas y medianas, vemos que la están pasando muy mal”.