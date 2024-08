Ossandón responde a Cordero por ley de notarios: “Todo el mundo sabía que mi hijo trabajaba en el conservador”

El senador replicó a las críticas en su contra tras el episodio del micrófono abierto en el Senado y aseguró que "el 2020 el ministro trabajó para los notarios archiveros en el tema de la firma electrónica".

Siguen las repercusiones luego de un episodio ocurrido en el Congreso en medio de la tramitación de la ley de notarios y conservadores. Un diálogo entre senadores -que quedó registrado en un micrófono abierto- señalaba que el senador Manuel José Ossandón (RN) solicitó que el proyecto fuera enviado a la Comisión de Gobierno, presidida por él mismo.

Los cuestionamientos contra Ossandón fueron casi inmediatos dado que su hijo -el exconstituyente Manuel José Ossandón Lira– trabaja en la unidad de Registro de Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Respecto a esta situación, en diálogo con CNN Chile Radio, el ministro de Justicia, Luis Cordero, criticó que el proyecto hubiera terminado en la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta y además aseguró que “yo creo que al menos era conveniente que lo hubiese transparentado”.

La respuesta de Ossandón

En conversación con CNN Chile, el propio Ossandón replicó a los dichos del secretario de Estado. Consultado por la situación, el senador señaló que “en la prensa ha salido muchas veces -antes de todas esas reuniones- que mi hijo trabajaba en el conservador. Además tiene un puesto de revisor de prohibiciones, no tiene ningún puesto de relevancia“.

“Segundo, yo soy senador por Santiago y lo único que argumenté -con ejemplos prácticos- era que si se dividía o no el conservador de Santiago, cuáles eran las razones y cómo se iba a asegurar la eficiencia y la eficacia del trabajo. Di el ejemplo de lo que pasó en el conservador de Puente Alto que se dividió con Pirque y hoy temenos un conservador eficiente y otro con serios problemas administrativos“, añadió.

En esa misma línea, aseguró que “el tema es otra cosa. Todo el mundo sabía -porque salió en la prensa en muchas partes- que mi hijo trabajaba en el conservador. Y justamente yo lo que estoy planteando es que aquí no hay inhabilidades para los parientes de nosotros. Todo lo contrario, yo quiero que existan inhabilidades para los parientes de nosotros los parlamentarios. Por lo tanto, mi hijo no puede ser ni conservador ni tampoco notario”.

“El ministro trabajó para los notarios”

Posteriormente, en torno al tema de inhabilidades, dirigió sus dardos contra Cordero. “El 2020 el ministro trabajó para los notarios archiveros en el tema de la firma electrónica. Fue contratado y tiene dos boletas bien grandes. ¿Por qué no transparentó eso también él?”, emplazó Ossandón.

Finalmente, puntualizó que “yo creo que no está inhabilitado pero está tratando de dejarme a mi mal cuando yo lo único que he hecho es todo lo contario: los parientes de los parlamentarios tienen que tener inhabilidades. Ellos lo sacaron y eso no corresponde”.