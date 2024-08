Cordero aborda micrófono abierto de Ossandón y situación sobre su hijo: “Era conveniente que lo transparentara”

El ministro de Justicia cuestionó que el proyecto haya sido enviado a la Comisión de Gobierno del Senado y lo calificó como "injustificable".

La tramitación en el Congreso de la la ley de notarios y conservadores ha generado una serie de repercusiones políticas.

La semana pasada, un micrófono abierto en el Senado reveló que el senador Manuel José Ossandón (RN) solicitó que el proyecto fuera enviado a la Comisión de Gobierno, presidida por él mismo.

Los cuestionamientos contra Ossandón fueron casi inmediatos dado que se reveló que su hijo -el exconstituyente Manuel José Ossandón Lira– trabaja en la unidad de Registro de Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

La respuesta de Cordero

En entrevista con CNN Chile Radio, el ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la situación y cuestionó que el proyecto haya sido enviado a la Comisión de Gobierno.

“Lamentablemente, este es un proyecto que ha tenido tantos obstáculos. Pero pese a esos obstáculos, gracias a los senadores de la Comisión de Constitución ha avanzado. Cargar un trámite que no estaba contemplado en la tramitación original, que nadie advirtió, que no se anticipó, francamente me parece que es injustificable“, aseguró.

Del mismo modo, recalcó que “yo logro entender los argumentos que planteó el senador, pero esos los pudo plantear perfectamente en la discusión en sala”.

¿Conflicto de interés?

En este sentido, se le consultó si le parece que hay conflicto de interés entre la situación del senador Ossandón y su hijo a raíz de la tramitación. Sobre este punto, sostuvo que “pareciera una regla de prudencia lo que se ha aplicado hasta ahora respecto de los senadores que tienen parentesco que ellos no participen de la discusión, que es el caso del senador Huenchumilla y el senador Chahuan. Son personas que cada vez que se ha tenido que discutir, ellos se abstienen de participar de las votaciones”.

“Yo desconozco si su hijo trabaja en el conservador. Sí me consta que el senador participó en algunas de las comisiones en la comisión donde esto se debatió. Tuvimos una álgida discusión sobre la separación del conservador de Santiago. El Ejecutivo, al igual que otros senadores era partidario de dividirlo. El senador Ossandón participó de esa sesión y fue bien explícito. Él dio razones para sostener la ineficiencia de la división“, puntualizó.

Consultado sobre su opinión en caso que el hijo efectivamente trabaje en dicho lugar, Cordero aseguró que “yo creo que al menos era conveniente que lo hubiese transparentado. Sobre todo por una cosa que yo creo que es bien relevante -y este es un tema de información pública- yo no conozco un grupo de interés más activo que notarios y conservadores“.