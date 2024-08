Joignant critica al PC por respaldo a Maduro: “Haber sido víctima de la dictadura no autoriza a decir cualquier cosa”

El panelista de Tolerancia Cero criticó al Partido Comunista por su apoyo al régimen venezolano y afirmó que desde el partido oficialista deberían ser "justos, ahora y siempre".

Hace exactamente una semana, Venezuela celebró una elección presidencial que aún no concluye: ante la auto-atribución del triunfo por el dictador Nicolás Maduro sin aportar ninguna prueba, el candidato opositor Edmundo González respondió con la propuesta de publicar el 80% de las actas de escrutinio, las que arrojarían números demoledores a favor de la victoria opositora.

En medio de todo esto, constatamos prohibiciones de ingreso al país de varios expresidentes y jefes de gobierno, fotografías que envejecerán muy mal de chilenos de una izquierda de otra era junto a Diosdado Cabello inmolándose por el régimen, un silencio aterrador y cómplice de Marcos Enriquez-Ominami (de los pocos que fueron aceptados a “observar” la elección), la partida con estruendo del Centro Carter tras reconocer que las elecciones no alcanzaron mínimos democráticos, y un largo etcétera. Es en este contexto que se inscriben actos de represión, muertos, centenares de detenciones, amenazas gubernamentales, diatribas en contra de gobiernos extranjeros y tantas otras cosas más.

En este caos, lo que se encuentra en juego más allá de todo cálculo es cuanto importa la democracia, cuanto vale nuestra forma de vida, más allá de un régimen que, de izquierda, no tiene nada.

Lo que se encuentra en juego es, de verdad, algo elemental: el apego irrestricto a la democracia y sus principios liberales.

Pues bien, la elección venezolana ha despertado lo peor de una pequeña parte de la izquierda que aún ve, en alguna esquina de la imaginación, la posibilidad de una revolución.

El Partido Comunista ha mostrado una pulsión autoritaria inaceptable: ante las acusaciones fundadas de fraude, el presidente del PC, Lautaro Carmona confiesa de modo increíblemente confuso que no tiene otra alternativa que reconocer el triunfo de Maduro, Carmen Hertz acusa un “tufillo” de anti-comunismo y proscripción, mientras que la diputada Lorena Pizarro no dio la unanimidad en el Congreso para condenar al régimen de Maduro. En cuanto al dirigente Juan Andrés Lagos, este no descarta una revisión de las políticas de alianzas.

Seamos francos: haber sido víctima de la dictadura de Pinochet no da patente de corso ni autoriza a decir cualquier cosa. Son demasiados los muertos y detenidos desaparecidos de la izquierda chilena y del Partido Comunista para dejar pasar lo que se ha escuchado por estos días: la memoria de Carlos Contreras Maluje y Carlos Lorca, entre tantos otros, nos obliga a ser justos. Ahora y siempre.