El Celestino Córdova continúa su huelga de hambre, la que ya se prolonga por 103 días. El machi busca ser trasladado para cumplir parte de su condena en su comunidad, bajo la modalidad de arresto domiciliario total, hasta el término de la pandemia.

Esta decisión ha generado incertidumbre en el gobierno. Incluso el ministro de Salud, Enrique Paris le pidió que revirtiera la extrema medida.

“Machi, colega médico, por favor, le ruego que medite esta situación y que no dañe su salud”, señaló la autoridad sanitaria el pasado jueves.

En conversación con CNN Chile, el obispo de Temuco, Héctor Vargas, se refirió a la reunión que tuvo con el machi.

“Lo percibí muy claro en su postura, en sus posiciones“, indicó y agregó “sin duda que está en una situación muy delicada, está muy comprometida su salud”.

También explicó que el machi le pidió que enviara al ministro de Justicia, Hernán Larraín una serie de propuestas para poder seguir generando diálogo con el gobierno.

A pesar de no poder revelar estas indicaciones, el obispo señaló que su intención no es ser un mediador de la situación.“Yo fui a conversar con él por razones estrictamente humanitarias, me preocupaba su salud, me preocupaba su vida”, dijo.

“El ministro también me hizo ver que él cree que, de alguna manera, se ha venido dando respuestas a algunas de ellas en los últimos días, pero que está igualmente disponible a continuar dialogando”, añadió.

También, Vargas sinceró que tiene esperanza en que Córdova deponga la huelga de hambre que ha deteriorado su salud.

“Por lo que puedo percibir (…) yo creo que varias de las propuestas que presenta el machi podrían efectivamente tener cabida sin por ello vulnerar el estado de derecho como lo ha fijado el poder jurídico”, señaló.

“Estamos todos tremendamente preocupados, pero el hecho de que en ambas partes sigue existiendo la disposición de seguir conversando y dialogando, digamos, nos puede abrir alguna esperanza de que se pueda encontrar finalmente la solución”, agregó.

Además, indicó que a su juicio, existen otras maneras para manifestarse y que tiene fe en que se podrá encontrar una salida alternativa.

“Yo insisto que hay tantas posibilidades diversas de poder luchar por lo que se estima que es justo”, indicó y añadió “tenemos fe de que finalmente se pueda encontrar la salida”.

Finalmente, emplazó al gobierno por la situación que tiene en incertidumbre a toda la región de La Araucanía.

“Ojalá que La Araucanía ocupe el primer lugar en la agenda pública”, cerró.