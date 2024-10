Neurólogo aclara cómo reconocer una migraña y cuándo se debe consultar a un especialista

En entrevista con CNN Chile, el neurólogo Alex Espinoza, de la Clínica Las Condes, conversó sobre este padecimiento que afecta a cerca del 12% de la población del mundo.

A pesar de su prevalencia, muchas personas aún no saben cómo identificar adecuadamente los signos de una migraña y cuándo buscar la opinión de un especialista.

Poder reconocer la diferencia entre una simple cefalea y una migraña es vital para poder manejar efectivamente el dolor y mejorar la calidad de vida de quien lo padece.

¿Qué dicen los expertos?

En entrevista con CNN Chile, el neurólogo Alex Espinoza, señaló que “la cefalea se refiere a cualquier tipo de dolor de cabeza. Hay más de 350 dolores de cabeza identificados y uno de ellos, que se repite en el tiempo con ciertas características, afecta a ciertas personas y más o menes en las mismas épocas del año, es la que conocemos como migraña”.

“La migraña es una enfermedad neurológica crónica que no tiene cura, afecta a un gran porcentaje de la población, aunque 3 a 4 veces más frecuente en las mujeres que hombres y, si bien no tiene una causa evidente, lo que se sabe es que es un cerebro distinto al del paciente no migrañoso”, agregó el especialista del servicio de neurología de la Clínica Las Condes.

