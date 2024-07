Natalia Ducó y sorpresiva clasificación a Juegos Olímpicos 2024: “Pensé que era una broma, estuve 4 horas sin hablar”

La atleta relató, en conversación con CNN Chile, que la clasificación ha sido una de las más emotivas de su carrera. Además, profundizó sobre su faceta como deportista de alto nivel siendo madre y empresaria.

A menos de un mes para el inicio de los Juegos Olímpicos, se confirmó la inclusión de la última atleta que integrará la delegación nacional en París. Se trata de Natalia Ducó, lanzadora de bala, quien participará en su cuarta cita olímpica, tras competir en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.

El Team Chile informó que Ducó consiguió la última plaza disponible (32 de 32) tras la reasignación de los cupos en el ranking internacional.

En conversación con CNN Chile, la deportista expresó su sorpresa al recibir la noticia a menos de un día de dejar la ciudad española de Madrid, en donde actualmente se encuentra.

“Yo había comprado pasaje, había entregado mi departamento en Madrid y tenía la maleta hecha. Me iba hoy en la mañana a Chile, tenía reuniones agendadas, estaba todo listo y en el último almuerzo me llega un WhatsApp, en donde me dicen que quedé clasificada en los Juegos Olímpicos. Pensé que era una broma, pero no una divertida, porque esto significa mucho para mí”, sostuvo.

Lee también: ¡Se suma al Team Chile! Natalia Ducó clasifica por cuarta vez a los Juegos Olímpicos

Ducó relató que esta clasificación ha sido una de las más emotivas de su carrera: “De las veces que más me han felicitado en toda mi vida ha sido esta clasificación olímpica. Me sorprendí, estuve como 4 horas sin hablar, mis papás se abrazaban y yo solo estaba pálida”.

La atleta también contó que ha recorrido el mundo durante el último año, compitiendo en cuatro continentes y participando en 14 competencias, buscando esta clasificación.

“Y cuando ya había asumido que por primera vez me había puesto un objetivo y no lo había logrado, estaba haciendo ese duelo. Suelo ser una mujer que logra todo lo que se propone, no porque sea así, sino porque hago una planificación, trabajo duro, hago lo que hay que hacer para lograr las cosas que me propongo y esta vez no había sucedido y llega esta noticia”, explicó.

En ese contexto, manifestó su felicidad con esta noticia, asegurando estar “muy orgullosa de no haber dejado de creer en mí, de no haberme dado por vencida, de ser una mamá súper presente para Luciano y no haber renunciado a mis propios sueños como mujer y como deportista”.

Finalmente, Ducó reflexionó sobre su faceta como madre, siendo deportista de alto nivel y el ejemplo que quiere ser para su hijo: “Siempre pregunté qué me gustaría que mi hijo aprendiera, cómo puedo ser un ejemplo para Luciano, una mamá que no renuncia a sus sueños por su hijo, una mamá que lo dio todo hasta el final, que siguió haciendo lo que le gustaba, pero con él”.