El director ejecutivo de la Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo, se refirió al informe entregado por la Comisión para el Análisis de la Crisis de la Iglesia Católica, realizado por académicos de la Universidad Católica, tras dos años de investigación.

Si bien lo calificó como “un avance”, Murillo sostuvo, en entrevista con CNN Chile, que el estudio que comenzó en octubre de 2018 y abarca desde 1970 hasta hoy, “son pasos que van en camino que no se ha recorrido completamente”.

El documento buscaba estudiar los alcances de los abusos cometidos por miembros de la Iglesia Católica, sobre lo que se entregaron algunas conclusión. Entre las que destacó el líder de la fundación, se encuentra que “muchos de ellos, si no fueran sacerdotes, no cometerían abusos. Hay algo en la vida sacerdotal, en lo que el informe no ahonda, en la vida propia del sacerdote que lo llevaría a cometer abusos sexuales a menores de edad y eso es lo más relevante”.

“Se intenta descartar que sea por celibato, que me parece es un descarte demasiado rápido y creo que hay que ahondar más”, declaró, junto con cuestionar que “hay una respuesta apresurada en que si no es el celibato, habría algo en la cercanía de los sacerdotes a los niños, niñas y adolescentes”.

Ante esto, el documento apunta hacia una limitación de la confianza a los sacerdotes, pero para Murillo la respuesta es más compleja, ya que sostuvo que “sería un fracaso” que creyéramos que “la única manera de salir del abuso es desconfiar de manera general”.

Por otra parte, dijo que es “fundamental” que se genere una comisión de parte del Estado, ya que éste “tiene una palabra que no ha sido dicha. ¿Dónde estuvo y dónde está hoy el Estado? Debe impulsar una comisión trasversal”.

“Me gustaría que hubiera una comisión que investigara el abuso sexual en las organizaciones en general, en el Sename, colegios, Iglesia Católica”, apuntó.

Es por todo esto que manifestó que “la real profundidad del abuso sexual dentro de la iglesia no la conocemos“, ya que “el encubrimiento está en la base estructural del abuso, sin encubrimiento, hubieran habido menos abusos (…) da una sensación de impunidad general”.

“Hay una cultura del encubrimiento porque hay una cultura del poder patológico en la Iglesia Católica y eso es lo que no se ha tocado aún”, dijo junto con agregar que “el encubrimiento se ha normalizado en la Iglesia Católica”.

Finalmente, reflexionó que “el rol de la mujer, laicos, el poder de los obispos, si no es transformado y remecido hasta la raíz de manera radical, el abuso sexual puede disminuir, pero el abuso de conciencia, encubrimiento y control de las personas que es igualmente grave, va a seguir“.