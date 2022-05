En la última edición de Tolerancia Cero en CNN Chile, el ex ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno se refirió a la situación en la macrozona sur y las acciones que hubiese tomado en contra del líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, por su polémico llamado a organizar una “resistencia armada”.

El ex ministro señaló: “A mí me parece que hay que distinguir entre el respeto por la causa, el respeto por las opiniones, por la historia, por todos los problemas de discriminación y de otros, con el tema de la violencia, las causas no justifican la violencia. Si nosotros empezamos a justificar las causas, vamos a tener violencia de todos.”

Consultado sobre qué le habría aconsejado al presidente Gabriel Boric, Moreno indicó: “Es muy claro, hay que aplicar la querella que establece la ley. La ley establece lo que hay que hacer en cada uno de los casos y es superior a cualquiera de las personas, sean indígenas o no; rige para todos y si no tenemos una ley que es igual para todos, entonces, desgraciadamente, entramos en la ley de la selva y eso no lo puede permitir el Gobierno”.

Durante el intento fallido del Gobierno por proponer el “estado intermediario” como mecanismo para frenar la violencia en la macrozona sur, el líder de la CAM señaló en redes sociales: “Se viene el Estado Intermedio, que no es otra cosa que un nuevo Estado de Excepción. Es decir, los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu custodiando los intereses del gran capital”.

Llaitul hizo un llamado en esa instancia a “preparar fuerzas, organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y la autonomía para la nación mapuche”

Tras aquellos dichos, el Gobierno decidió no presentar una querella contra Llaitul debido a que ya hay una denuncia que está siendo tramitada. Según el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, “lo más eficaz es incorporar los antecedentes”.

