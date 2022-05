En una nueva edición de Tolerancia Cero en CNN Chile, el ex ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, se refirió a la gestión del Gobierno en el marco de la situación de violencia en la macrozona sur. En ese sentido, el ex Secretario de Estado indicó que valora la intención del Presidente Boric de resolver el problema.

“Valoro lo que ha hecho el Presidente Boric de que hay una decisión de verdad de intentar resolver el problema. Y se va a resolver conversando con las partes”, señaló.

Asimismo, y sobre las declaraciones del líder de la CAM, Héctor Llaitul, Moreno enfatizó que: “Me parece que en esto hay que distinguir el respeto por la causa, el respeto por la historia, el respeto por las opiniones (…) con el tema de la violencia”.

Por otra parte y sobre su voto en el plebiscito de salida, el ex ministro dijo que “desgraciadamente hay que rechazar”.

“Desgraciadamente, a pesar de que el 80% de las personas lo que quisieran es que se cambiara la Constitución -y va a tener que buscarse una forma de hacerlo- desgraciadamente lo que se está proponiendo, uno tendría que decir que no, está no porque en realidad esto no es lo que la gente buscaba, no resuelve lo que se está planteando”.

“Así que desgraciadamente hay que rechazar”.

“Es un error y fue un error (…) bajar el Estado de Emergencia. No lo deberían haber hecho, podrían perfectamente haber dicho que quisieran no tenerlo y hacer todos los esfuerzos e iniciar el diálogo y pedir que las contrapartes hicieran esfuerzos y bajaran el nivel de violencia”.

“Valoro lo que ha hecho el Presidente Boric de que hay una decisión de verdad de intentar resolver el problema. Y se va a resolver conversando con las partes”.

“El problema más grave fue todo lo que vino después, una seguidilla de mentiras de la organización a cargo de la seguridad, como es Carabineros”.

