En una nueva edición de Tolerancia Cero en CNN Chile, nuestros panelistas conversaron con el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, sobre la situación de inseguridad que se vive en la capital.

Al respecto, la autoridad recalcó que “recuperar el espacio público, hacernos cargo de la deserción escolar, trabajar en temas de acoso sexual en el transporte público” son algunos de los temas y proyectos que están impulsando para acabar con la inseguridad en Santiago.

Además, el militante de la Democracia Cristiana se refirió al trabajo de la Convención Constitucional y su voto en el plebiscito de salida. Ahí, señaló que “quisiera poder decir hoy día que voy a aprobar, pero reconozco que hubo luces y sombras en el proceso que me hacen suspender esa decisión hasta leerme el texto definitivo“.

Revisa los momentos destacados de su entrevista a continuación.

1. “Cuando un ministro no es capaz de decir que un asesinato de dos personas mayores es un delito, creo que estamos con problemas”

“Siempre he creído, de acuerdo a Maturana, que el lenguaje construye realidades y tenemos que llamar las cosas por su nombre. Cuando un ministro de Estado no es capaz de decir, por ejemplo, que un asesinato con incendio de dos personas mayores es un delito y un crimen horrendo, y no es capaz de calificarlo, creo que estamos con problemas”.

#ToleranciaCero | Claudio Orrego: "Cuando un ministro no es capaz de decir, por ejemplo, que un asesinato con incendio de dos personas mayores es un delito y un crimen horrendo, y no es capaz de calificarlo, creo que estamos con problemas". 📡 En vivo: https://t.co/xP1QlOLRmQ pic.twitter.com/YkWBm1Ns3E — CNN Chile (@CNNChile) May 23, 2022

2. “Nos sentimos los gobernadores atados de mano”

“Hemos estado en estos días conversando con el gobierno en materia de descentralización. Nos sentimos los gobernadores atados de mano, literalmente, nos tratan como si fuéramos un servicio público más y eso no da para más. Yo creo que tenemos que avanzar mientras se aprueba un nuevo texto y se hacen nuevas leyes, hoy día, en mayor autonomía para los gobiernos regionales”.

#ToleranciaCero | Claudio Orrego: "Nos sentimos los gobernadores atados de mano, nos tratan como si fuéramos un servicio público más y eso no da para más". 📡 En vivo: https://t.co/xP1QlOLRmQ pic.twitter.com/2Tcj0W1Wyy — CNN Chile (@CNNChile) May 23, 2022

3. Orrego por su voto en el plebiscito de salida: “Reconozco que hubo luces y sombras en el proceso que me hacen hoy día suspender esa decisión”

“Yo fui una persona que aprobé y trabajé entusiasta, al igual que el 80% de los chilenos, que quisiera poder decirte hoy día que voy a aprobar, pero reconozco que hubo luces y sombras en el proceso que me hacen hoy día suspender esa decisión hasta leerme el texto definitivo. Me gustaría que todos los que nos están viendo, en vez de dejarse llevar por el perjuicio o la idea preconcebida de que hay que aprobar cualquier cosa o hay que rechazar cualquier cosa, hagan el ejercicio de no solamente votar de manera secreta, de manera libre, sino que también informada”.

#ToleranciaCero | Claudio Orrego: "Quisiera decirte hoy día que voy a aprobar, pero reconozco que hubo luces y sombras en el proceso que me hacen hoy día suspender esa decisión hasta leerme el texto definitivo". 📡 En vivo: https://t.co/xP1QlOLRmQ pic.twitter.com/qSNmu6wm8i — CNN Chile (@CNNChile) May 23, 2022

4. “Yo celebro que se haya decidido intervenir el barrio Meiggs”

“Yo celebro que se haya tomado el toro por las astas y se haya decidido intervenir el barrio Meiggs, que no había ocurrido en los últimos cuatro años. Primera vez que se hace una intervención en serio, sacando toldos, deteniendo personas. Lo que yo estoy diciendo es que eso no es suficiente y que tenemos que ser capaces de abordar una estrategia intersectorial en toda la ciudad”.

#ToleranciaCero | Gobernador Claudio Orrego: "Yo celebro que se haya tomado el toro por las astas y se haya decidido intervenir el barrio Meiggs". 📡 En vivo: https://t.co/xP1QlOLRmQ pic.twitter.com/Np9enhZ5Zg — CNN Chile (@CNNChile) May 23, 2022

5. “La situación de inseguridad está bastante grave en nuestra región”

“Yo creo que la situación de inseguridad está bastante grave en nuestra región. Hace rato que yo vengo diciendo en todos los medios, en todos los tonos que la primera prioridad de la región es la seguridad. Hemos tenido casos gravísimos en las últimas semanas, desde el asesinato de Francisca Sandoval, la agresión a los funcionarios del Metro en los andenes por sacar a los ambulantes (…) Esta situación de inseguridad se ha ido expandiendo”.