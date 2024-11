Mónica Rincón sobre el actuar del gobierno en el Caso Monsalve: “Esas disculpas estarán devaluadas por la tardanza”

La periodista Mónica Rincón abordó la gestión del gobierno, a un mes de la denuncia de violación y abuso sexual por parte del exsubsecretario del Interior contra una funcionaria de gobierno.

Los asuntos difíciles o las crisis, ponen a prueba las convicciones: coherencia y actuar a tiempo, las miden.

El Presidente supo que su subsecretario del Interior, el jefe de las policías, iba a ser investigado por ellas por violación y mal uso de la ley de inteligencia. Nada, nada más se requería para destituirlo de su cargo al instante y preocuparse por la denunciante. Sin embargo, no fue ese el curso que el Presidente y sus asesores, Crispi y Durán, decidieron.

Hoy, a más de un mes, la ministra del Interior le da algo de contenido a ese “pudimos hacer las cosas mejor” para defender a quien acusa a Monsalve y reconoce que actuaron lento. Aún no piden disculpas; para cuando lleguen, esas disculpas estarán devaluadas por la tardanza.

¿Todo hombre tiene derecho a la presunción de inocencia? Sí, y eso no se opone a que toda mujer tiene derecho a ser denunciante.

Pero se requiere ser muy valiente cuando hay miles de ustedes, dispuestos a insultar, calumniar, suponer intenciones, culpar. De la minifalda o andabas sola en la noche, ese conservador dicho, pasamos al igual de conservador, por qué te tomaste el pisco sour o por qué aceptaste salir con él. O al progre “alguien la usa contra el gobierno, abúrranse de hablar de Monsalve”.

Quisiera decirte que me da vergüenza lo que has tenido que sufrir desde que tu jefe te invitó a salir, sabiendo que tu libertad para decir no era reducida o nula.

¿Por qué seguimos hablando de Monsalve? Porque nos importa su denunciante y las futuras denunciantes.

Y para eso, incluso antes del ‘yo te creo’, está el ‘yo te protejo’. Te protejo a ti y a tu derecho a ser denunciante.