Esta semana se ha mantenido una controversia en torno a los quórums que se necesitarían para modificar la nueva Constitución, en caso de que sea aprobada, en el actual periodo legislativo. Esto, debido a que el Gobierno manifestó a los partidos oficialistas que no está de acuerdo con dicha metodología.

El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, conversó con CNN Chile sobre esta polémica en torno a una inédita y excepcional forma de configurar el quórum diferenciado, al menos hasta el año 2026, antes de que se implemente el nuevo sistema político.

“Me parece que es una mala idea. Creo que se acerca más al constitucionalismo de Jaime Guzmán que es justamente lo que pretendemos dejar atrás. Esta idea de proteger o tutelar, entre comillas a la democracia, es precisamente lo que no queremos”, aseguró el parlamentario.

El congresista planteó que considera legítimo que el actual Congreso y los que sean electos con el actual sistema político, se encarguen también de instalar e implementar la nueva Constitución. De hecho, aseguró que el amplio nivel de participación en la elección del Hemiciclo respaldaría la idea de no llamar a elecciones inmediatas una vez aprobada la nueva Carta Magna.

“No me parece muy democrático que se diga que este Congreso que fue electo con una amplia participación ciudadana, no va a poder hacer algún cambio constitucional, a no ser que cuente con una supramayoría de 2/3, me parece que poner esas restricciones no ayuda”, aseveró.

Asimismo, Mirosevic planteó que -según su perspectiva- sería comprensible que exista “una sospecha en contra del Congreso“, pero que “es la institución democrática que tenemos, es la institución democrática que fue electa por la ciudadanía, así de simple, no hay otra”.