Paula Escobar: “Maduro se endurece cada día más; pero Machado, mujer valiente como la que más, no ceja”

"La comunidad internacional no puede dejarla sola en su lucha contra un dictador", dijo la periodista, conductora de Influyentes y panelista de Tolerancia Cero, luego del exilio forzado de Edmundo González y la precaria situación en la que queda la líder opositora.

“Venezolanos, esta lucha es hasta el final y la victoria es nuestra”.

Así termina el tuit de María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela, de este domingo, después de anunciar el exilio de Edmundo González en España.

Explicó que el candidato presidencial de la oposición venezolana, ganador de las elecciones del pasado 28 de julio, salió del país porque su vida “corría peligro” en Venezuela.

“Su vida corría peligro, y las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y de coacción de los que ha sido objeto, demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo”, escribió Machado.

Machado parece hoy haber quedado sola frente al régimen dictatorial de Nicolas Maduro, pues sin duda la partida al exilio de Gonzalez fue un golpe para la oposición.

Pero este escenario tan complejo no hace sino aumentar el valor de Machado, dispuesta al sacrifico total. Por algo es sabido que Maduro le teme más que a nadie a ella. Descrita como una mujer que no conoce el miedo en sus huesos, está determinada a quedarse hasta el final, sea el final que sea. Ha pagado ya enormes costos, desde los más dolorosos, como son no poder estar con sus hijos -todos fuera de Venezuela por razones de seguridad- hasta estar ahora en la clandestinidad, pues hay acusaciones contra ella del régimen. Más aún: ha dicho que la responsabilidad por la difusión de las actas es de ella.

Maduro se endurece y aísla cada día más, al modelo de Ortega, el dictador de Nicaragua. Pero María Corina Machado, mujer valiente como la que más, no ceja.

La comunidad internacional no puede dejarla sola en su lucha contra un dictador.