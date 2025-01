Alfredo Joignant: “Seguiremos esperando ‘reformas estructurales’ que, bajo este Gobierno, ya no llegaron”

El panelista de Tolerancia Cero profundizó en el incierto futuro que parece tener la reforma al sistema de pensiones, abordando las críticas y el "malestar" que ha surgido incluso en las mismas izquierdas.

Desde hacía semanas que se venía incubando un malestar de izquierdas por la tímida orientación de la reforma previsional que está impulsando el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Bastó con un mensaje en la red X del exalcalde y militante comunista Daniel Jadue para consagrar la frustración: “es mejor retirar el proyecto que seguir aumentando las ganancias y la estafa de las AFP”.

A este mensaje se sumó una ola de frustraciones de diputados frenteamplistas y, de modo menos entendible, de algunos diputados socialistas cuyo portavoz informal es el diputado Marcos Ilabaca.

Si bien el presidente del Partido Comunista le restó oreja y piso a la frustración comunista, el malestar está allí, a la vista de todos, y no es fácil entenderlo a la luz de la historia de la reforma previsional.

Es cierto: el programa del presidente Boric buscaba introducir “reformas estructurales” al modelo neoliberal chileno en diversas áreas. No se pudo debido a una caída en la realidad y, convengamos, a una insufrible campaña publicitaria de la industria de las AFP, en la que se delata no solo hostilidad a la reforma, sino una grave forma de amnesia sobre el estallido social y sus razones.

Uno puede entender la frustración de izquierdas ante la imposibilidad de avanzar en un sistema de seguridad social. Lo que no se entiende es que no exista ningún tipo de auto-crítica al rechazo a la propuesta de reforma del ex presidente Sebastian Piñera en cadena nacional, el 3 de marzo de 2021: ese día, el ex presidente propuso distribuir un 3% a cotización individual y un 3% a un fondo común, bautizado como Programa de Ahorro Colectivo Solidario (PACS). Es cierto, también hoy la derecha escabulle la auto-crítica por no haber rescatado esa propuesta presidencial. Pero a esa propuesta, las izquierdas le dijeron que no.

Todo mal.

Todo esto tiene que ver con momentos históricos muy mal leídos por las izquierdas. El diputado comunista Luis Cuello fue muy claro: “hoy tampoco tenemos un movimiento social activo que pueda presionar por una reforma de mayor calado”. Tiene toda la razón: puro realismo político.

A fuerza de creer en la llegada del paraíso a la Tierra, seguiremos esperando “reformas estructurales” que, bajo este gobierno, ya no llegaron.